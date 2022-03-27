Многие известные блогеры, которые раньше писали о красоте, продолжают и сейчас давать свои советы по уходу за собой. Но они мало чем отличаются от “мирных” на эту же тему: обязательные тоники, двухэтапное очищение и т. д.

Трудно представить, как люди могут использовать эту информацию, когда по несколько раз в день вынуждены бегать из дома в убежище и обратно.

Вот почему врач-дерматолог Екатерина Бакико решила дать несколько советов, соответствующих происходящим вокруг событиям.

— Война нам многое показала, что здоровье важнее красоты, что много светлых людей и поступков, — написала Екатерина в Instagram. — Погоня за модой, бесконечные косметические процедуры сейчас выглядят второстепенными.

Вот почему, когда думаете об уходе за кожей, выбирайте, прежде всего, ее чистоту и соблюдение правил гигиены.

Когда есть возможность, старайтесь помыться. Ибо это не только очищение, но еще и расслабление. Мыло используйте, какое есть. Но если есть выбор, то берите детское или крем-мыло, чтобы не пересушивать кожу.

Руки мойте почаще: несколько раз в день.

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Старайтесь не забывать о внешности, где бы вы ни были, мойтесь, остригайте ногти, расчесывайте волосы, красьтесь, брейтесь, заботьтесь о себе.

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Именно базовые привычки помогут снизить стресс. Не обязательно делать маски, пилинг, как до войны, но если есть возможность – делайте. Нет желания – не переживайте. Вы и так прекрасны.

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Агрессивные косметические процедуры сейчас неуместны. Ведь в любой момент вам нужно будет переехать или просидеть несколько суток в укрытии, поэтому есть риск получить осложнения. Но нежный массаж после водных процедур не помешает, даже больше — поднимет настроение, успокоит.

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Лучший крем для сегодняшних времен – увлажняющий. Он смягчит кожу и будет защищать от внешних раздражителей.

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Не осуждайте того, кто хочет сделать и делает маникюр, человеку это может быть важно для уменьшения стресса.

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В весенние дни солнце становится агрессивным, поэтому прикрывайте лицо, находясь на открытом месте. Не допускайте ожогов кожи. Если есть возможность, используйте солнцезащитный крем.

Не перегревайтесь, перегрев складок и стоп может привести к проблемам с кожей.

перегрев складок и стоп может привести к проблемам с кожей. Не забывайте и о ногах: выбирайте удобную обувь. В растертую кожу может попасть инфекция.

В растертую кожу может попасть инфекция. Хорошо просушивайте ноги , когда возвращаетесь в помещение.

когда возвращаетесь в помещение. Не ходите по полу босыми ногами, надевайте тапочки или носки.

Не берите чужие предметы гигиены или тщательно их дезинфицируйте.

Если едете в путь, возьмите базовый комплекс ухода, много средств брать не нужно.

Базовые вещи, которые нужно взять, когда переезжаете:

мыло, зубная паста и щетка;

увлажняющий крем, вазелин;

вата, полотенце;

шампунь;

прокладки;

расческа, ножницы;

дезинфицирующее средство.

Если есть место в багаже, то можете добавить что-то для души, чтобы потом была возможность хоть на короткое время вернуться к довоенным привычкам.

Источник: Екатерина Бакико