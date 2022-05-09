Веснушки — это мелкие пигментные пятнышки на лице людей, которые обусловлены накоплением меланина в коже. Чаще всего они возникают у людей со светлой кожей и русыми или рыжими волосами.

По словам косметолога Елены Шалевой, часто девушки и женщины обращаются к специалисту с просьбой убрать веснушки и сделать ровный тон кожи. Но стоит ли это делать?

— Веснушки не несут никакого вреда для кожи. И скорее являются милой особенностью внешности. Но реклама и интернет влияют на людей, поэтому у некоторых могут возникнуть комплексы на этот счет, — говорит она. ⠀

Они появляются в детском возрасте, существуют постоянно, зимой бледнеют, а в период активного солнца становятся ярче. Бывает так, что с возрастом веснушки могут полностью исчезнуть.

Косметолог уверяет, что бороться с ними не стоит, ведь такая особенность заложена генетически.

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Существуют несколько мифов относительно веснушек:

Миф №1 — веснушки опасны и могут переродиться в рак кожи

Косметолог утверждает, что веснушки абсолютно безопасны для кожи и, в отличие от родинок, они не содержат большое количество меланоцитов.

Миф №2 — от веснушек можно избавиться, если пользоваться скрабами

— Скрабы никогда не помогут убрать веснушки. А наоборот, повреждая верхний защитный слой кожи, можно привести к пигментации, — предупредила она.

Миф №3 — веснушки нужно протирать лимонным соком

Шалева говорит, что доля правды в этом есть, ведь в лимонном соке содержится лимонная кислота, а она имеет мощное отбеливающее действие. Но лучше использовать профессиональные средства, в которых лимонная кислота есть в нужных количествах, чтобы не навредить.

Кроме того, эксперт советует использовать для профилактики веснушек кремы с SPF-защитой. Отбеливающие средства следует применять исключительно в холодное время года.

Для того, чтобы предотвратить усиление пигментации кожи, в рацион следует включить продукты, богатые на витамины С и PP (гречневая крупа, говядина, курица, печень, а также овощи и фрукты).

Также не рекомендуется появляться на солнце в самый пик его активности. То есть в период с 11 до 15 часов. Если же нужно выйти в это время, то постарайтесь прикрывать участки кожи, на которых появляются веснушки.

— В домашний уход нужно добавить средства с фруктовыми кислотами, азелаиновой кислотой, коевой кислотой и тому подобное. Компоненты, применяемые при пигментации, ретиноиды (по назначению специалиста), — говорит косметолог.

Источник: Елена Шалева