Лимон обладает множеством полезных свойств, но употреблять его можно далеко не всем.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в социальных сетях. По ее словам, средний лимон вес которого 60 г, может дать организму 25 — 30 мг витамина С, что соответствует одной трети его суточной нормы. Но мало кто съест свежий плод цитруса целиком с мякотью и кожурой.

— Поэтому рассчитывать на дольку лимона, как на источник именно “аскорбинки” вряд ли стоит. Особенно, когда его кладут в горячий напиток. Когда лимон попадает в горячую воду основное количество витамина разрушается, — говорит специалист.

Помимо аскорбиновой кислоты в лимонах содержатся в небольших количествах витамины В6 и В1. Среди минеральных веществ стоит отметить кальций (12,2%) и медь (9%) которые содержатся в кожуре лимона. В ней в четыре раза больше клетчатки (42%) и пектина (40%) чем в мякоти.⁣⁣⠀

В лимонах много других веществ, которые обладают полезными свойствами. Это органические кислоты — лимонная и яблочная, фитонциды, рутин. Флавоноиды гесперидин и диосмин улучшают кровообращение и помогают предотвратить развитие атеросклероза, а лимонен, нарингенин и кумарины обладают противоопухолевым действием.⁣⁣⠀

По словам диетолога, не каждому человеку лимон может приносить пользу. Специфические белки цитрусовых и лимона в частности — аллергены, особенно если эти плоды употреблять в больших количествах. Поэтому детям нужно давать лимон и другие цитрусовые их с осторожностью и в небольших количествах.

Не стоит увлекаться лимонами и людям с повышенной кислотностью, язвой желудка и с проблемной поджелудочной железой. В таких случаях лучше использовать не сам лимон, а его цедру. ⁣⁣⠀

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Источник: Светлана Фус