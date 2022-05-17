Лимон має безліч корисних властивостей, але вживати його можна далеко не всім.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у соціальних мережах. За її словами, середній лимон вага якого 60 г, може дати організму 25 – 30 мг вітаміну С, що відповідає одній третині його добової норми. Але мало хто з’їсть свіжий плід цитруса цілком з м’якоттю і шкіркою.

– Тому розраховувати на дольку лимона як на джерело саме “аскорбінки” навряд чи варто. Особливо, коли його кладуть в гарячий напій. Коли лимон потрапляє у гарячу воду основна кількість вітаміну руйнується, – каже спеціаліст.

Крім аскорбінової кислоти в лимонах містяться в невеликих кількостях вітаміни В6 і В1. Серед мінеральних речовин варто відзначити кальцій (12,2%) і мідь (9%), які містяться в шкірці лимона. У ній в чотири рази більше клітковини (42%) і пектину (40%) ніж у м’якоті.⁣⁣⠀

У лимонах багато інших речовин, які мають корисні властивості. Це органічні кислоти – лимонна та яблучна, фітонциди, рутин. Флавоноїди гесперидин і діосмін покращують кровообіг і допомагають запобігти розвитку атеросклерозу, а лімонен, нарингенін і кумарини мають протипухлинну дію.⁣⁣⠀

За словами дієтолога, не кожній людині лимон може приносити користь. Специфічні білки цитрусових і лимона зокрема – алергени, особливо якщо ці плоди вживати у великих кількостях. Тому дітям потрібно давати лимон та інші цитрусові їх з обережністю і в невеликих кількостях.

Не варто захоплюватися лимонами й людям з підвищеною кислотністю, виразкою шлунка і з проблемною підшлунковою залозою. У таких випадках краще використовувати не сам лимон, а його цедру. ⁣⁣⠀

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Джерело: Світлана Фус