Конъюнктивит — инфекционное заболевание, такое название болезнь получила потому, что поражается конъюнктива — тонкая прозрачная оболочка, покрывающая белую часть глаза и внутреннюю поверхность век.

Конъюнктивит еще называют “красным глазом”, так как покраснение — один из первых его признаков. Затем следуют зуд, обильное слезотечение, ощущение песка в глазах и густые выделения, из-за которых веки буквально слипаются, отек век, чувствительность к свету.

Обычно болезнь начинается в одном глазу, однако, может поражать одновременно оба.

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Офтальмологи предупреждают — эта болезнь заразная. Если в семье кто-то заболел конъюнктивитом, могут заразиться все, если не придерживаться очень строгих гигиенических правил.

Индийский офтальмолог с 20-летним опытом работы доктор Никол С. Сардар уточняет, что не все виды конъюнктивита заразны, только вирусный и бактериальный, а вот аллергический доставляет неприятности только самому больному.

Врач убеждает, пока не установлена причина конъюнктивита, лучше придерживаться определенных предостережений:

тщательно мыть руки;

избегать касания или трения глаз;

не носить контактные линзы, пока симптомы не исчезнут;

пользоваться отдельным полотенцем, подушкой;

если есть выделения из глаз, для очистки век и ресниц использовать чистую влажную ткань;

не ходить в бассейн.

По словам врача, некоторые виды конъюнктивита могут длиться неделями. И лучше обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы избежать каких-либо осложнений.

Самый распространенный вирусный конъюнктивит может быть следствием обычной простуды, он очень заразен.

Бактериальный конъюнктивит тоже заразен, его вызывают бактерии, в частности Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia или Haemophilus influenca. Именно при этом виде болезни появляются гнойные выделения из глаз.

Аллергический конъюнктивит поражает оба глаза, его появление могут спровоцировать пыльца, пылевые клещи или определенные лекарства. Обычно аллергия проявляется зудом, слезотечением и отеком век.

Конъюнктивит иногда вызывают бытовые раздражители — сигаретный дым, химические вещества или хлор в составе моющих средств, загрязненные контактные линзы.

Отдельно выделяют неонатальный конъюнктивит, который поражает новорожденных из-за закупорки слезных путей или воздействия бактерий матери во время родов. Если его не лечить, болезнь может вызвать необратимые повреждения глаз.

Установить вид конъюнктивита может только офтальмолог. Доктор Сардар говорит, что лечение каждого из этих видов будет разным.

В тяжелых случаях врач может порекомендовать глазные капли с антибиотиками для устранения бактериальной инфекции. Очень важно в этом случае пройти полный курс антибиотикотерапии, назначенной врачом, чтобы не возник рецидив.

В случае конъюнктивита, возникшего из-за раздражения, надо устранить все, что их вызывает.

Хотя конъюнктивит часто проходит сам по себе в течение нескольких дней, лечение может помочь облегчить симптомы и предотвратить распространение инфекции.

Источник: HealthShots