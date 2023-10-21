Кон’юнктивіт – інфекційне захворювання, таку назву хвороба отримала тому, що вражається кон’юнктива – тонка прозора оболонка, що покриває білу частину ока і внутрішню поверхню повік.

Кон’юнктивіт ще називають “червоним оком”, бо почервоніння – одна з перших його ознак. Потім ідуть свербіж, рясна сльозотеча, відчуття піску в очах і густі виділення, через які повіки буквально злипаються, набряк повік, чутливість до світла.

Зазвичай хвороба починається в одному оці, проте, може вражати одночасно обидва.

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Офтальмологи попереджають – ця хвороба заразна. Якщо у родині хтось захворів на кон’юнктивіт, можуть заразитися всі, якщо не дотримуватися дуже суворих гігієнічних правил.

Індійський офтальмолог, що має понад 20-річний досвід роботи, доктор Нікіл С. Сардар уточнює, що не всі види кон’юнктивіту заразні, лише вірусний і бактеріальний, а от алергійний завдає неприємностей лише самому хворому.

Лікар переконує, доки не встановлена причина кон’юнктивіту, краще дотримуватися певних застережень:

ретельно мити руки;

уникати торкання або тертя очей;

не носити контактні лінзи, доки симптоми не зникнуть;

користуватися окремим рушником, подушкою;

якщо є виділення з очей, для очищення повік та вій використовувати чисту вологу тканину;

не ходити у басейн.

За словами лікаря, деякі види кон’юнктивіту можуть тривати тижнями. Тож краще звернутися до лікаря і пройти обстеження, щоб уникнути будь-яких ускладнень.

Найпоширеніший вірусний кон’юнктивіт може бути наслідком звичайної застуди, він дуже заразний.

Бактеріальний кон’юнктивіт теж заразний, його викликають бактерії, зокрема Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia або Haemophilus influenca. Саме при цьому виді хвороби з’являються гнійні виділення з очей.

Алергічний кон’юнктивіт вражає обидва ока, його появу можуть спровокувати пилок, пилові кліщі або певні ліки. Зазвичай алергія проявляється свербінням, сльозотечою та набряком повік.

Кон’юнктивіт іноді викликають побутові подразники – сигаретний дим, хімічні речовини або хлор у складі мийних засобів, забруднені контактні лінзи.

Окремо виділяють неонатальний кон’юнктивіт, який вражає новонароджених через закупорення слізних шляхів або вплив бактерій матері під час пологів. Якщо його не лікувати, хвороба може спричинити незворотні пошкодження очей.

Встановити вид кон’юнктивіту може лише офтальмолог. Доктор Сардар говорить, що лікування кожного з цих видів буде різним.

У важких випадках лікар може порекомендувати очні краплі з антибіотиками для усунення бактеріальної інфекції. Дуже важливо в цьому випадку пройти повний курс антибіотикотерапії, призначеної лікарем, щоб не виник рецидив.

У разі кон’юнктивіту, що виник через подразнення, треба усунути все, що їх викликає.

Хоча кон’юнктивіт часто проходить сам по собі протягом кількох днів, лікування може допомогти полегшити симптоми та запобігти поширенню інфекції.

Джерело: HealthShots