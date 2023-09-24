Експерти-офтальмологи в коментарі популярному британському онлайн-виданню попереджають, що певні очні симптоми можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Фахівці закликали виявляти особливу пильність щодо налитих кров’ю очей, чутливості до світла, а також сухості або свербіння очей.

А щодо налитих кров’ю очей, то, за словами експертів, це свідчить про розширення кровоносних судин на поверхні ока. Причинами можуть бути втома, алергія, сухе повітря, інші подразники.

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– Цей симптом може також свідчити про основні проблеми, такі як високий кров’яний тиск, інфекції або навіть травми очей, – попереджають медики.

Наприклад, високий кров’яний тиск може призвести до перенапруження і розширення кровоносних судин, зокрема й очних. Це може бути тривожним сигналом потенційної гіпертонії.

Якщо ви виявите, що ваші очі чутливі до світла, це може бути симптомом очних інфекцій, пошкодження рогівки, мігрені.

Свербіж в очах може свідчити про алергію, наприклад, на пил, пилок або шерсть домашніх тварин.

А ось відчуття липкості на очах може бути ознакою кон’юнктивіту, який є дуже інфекційним захворюванням.

Спричинений бактеріями або вірусами кон’юнктивіт може призвести до надмірного сльозовиділення та виділень.

– Якщо ви помічаєте, що ваші очі липкі, можливо, було б гарною ідеєю замінити макіяж, який ви наносите на очі, регулярно міняти наволочки і перестати торкатися обличчя протягом дня, – рекомендують офтальмологи.

Усім, хто відчуває проблеми із зором, найкраще звернутися до профільного фахівця або до вашого сімейного лікаря.

Джерело: Express