Эксперты-офтальмологи в комментарии популярному британскому онлайн-изданию предупреждают, что определенные глазные симптомы могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Специалисты призвали проявить особую бдительность в отношении налитых кровью глаз, чувствительности к свету, а также сухости или зуда глаз.

Что касается налитых кровью глаз, то, по словам экспертов, это свидетельствует о расширении кровеносных сосудов на поверхности глаза. Причинами могут быть усталость, аллергия, сухой воздух, другие раздражители.

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— Этот симптом может также указывать на основные проблемы, такие как высокое кровяное давление, инфекции или даже травмы глаз, — предупреждают медики.

Например, высокое кровяное давление может привести к перенапряжению и расширению кровеносных сосудов, в том числе глазных. Это может быть тревожным сигналом потенциальной гипертонии.

Если вы обнаружите, что ваши глаза чувствительны к свету, это может быть симптомом глазных инфекций, повреждения роговицы, мигрени.

Зуд в глазах может указывать на аллергию, например, на пыль, пыльцу или шерсть домашних животных.

А вот ощущение липкости на глазах может быть признаком конъюнктивита, который является очень инфекционным заболеванием.

Вызванный бактериями или вирусами, конъюнктивит может привести к чрезмерному слезоотделению и выделениям.

— Если вы замечаете, что ваши глаза липкие, возможно, было бы хорошей идеей заменить макияж, который вы наносите на глаза, регулярно менять наволочки и перестать прикасаться к лицу в течение дня, — рекомендуют офтальмологи.

Всем, кто испытывает проблемы со зрением, лучше всего обратиться к профильному специалисту или к вашему семейному врачу.

Источник: Express