По статистике, этим заболеванием страдают до десяти процентов всех пациентов дерматологов, причем женщины — втрое чаще. Речь идет о розацее — хроническом, воспалительном заболевании кожи. Ее коварство в том, что она резко выстреливает после тридцати лет и ее легко спутать с другими кожными проблемами.

Факты ICTV расспросили косметолога Ирину Бырченко о причинах возникновения и лечения розацеа.

Что такое розацеа и симптомы появления

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Розовые угри — так иногда называют розацеа. Это болезнь кожи, которая проявляет себя покраснением, появлением сыпи. Впрочем, розацеа не является инфекционным заболеванием, поэтому заразиться ею через физический контакт невозможно.

— Чаще всего заболевание возникает из-за изменения стенок поверхностных сосудов и факторов, которые влияют именно на них. Чаще всего розацеей страдают люди в возрасте от 25 до 50 лет и преимущественно со светлой кожей, — объясняет Ирина Бирченко.

Часто розацею путают с куперозом, хотя это две разные болезни кожи и связаны они только расширением сосудов.

Отличием этих заболеваний является также поверхность кожи. При куперозе она гладкая с сосудистой сеточкой. А при розацеи — кожа раздраженная, иногда с уплотнением.

Среди основных симптомов — розовые угри на лице, покраснение и слезоточивость глаз и красные пятна на коже.

Что провоцирует эту болезнь

Розацеа не кожное, а системное заболевание. Оно не может появиться из-за того, что вы купили неудачный крем или перебрали с ультрафиолетом.

Одной из основных причин развития — является микроскопический клещ демодекс который находится в сальных железах волосяных фолликулов. Он способен провоцировать болезнь демодекоз, которая в свою очередь приводит к началу розацеа.

Среди причин также генетическая предрасположенность и эндокринные изменения. Также к розацеа приводят болезни пищеварительного тракта, потребление вредных продуктов, злоупотребление алкогольными напитками и изменение иммунного статуса.

— Стоит отметить, что большинство пациентов — люди молодого возраста. Розацеа начинается с покраснения в области щек, носа, затем мы видим расширение сосудов на этих зонах. Через некоторое время пациент чувствует зуд и жжение. Со временем появляются гнойнички или уплотнения, — рассказывает косметолог.

Покраснения могут исчезать через некоторое время. Часто пациенты отмечают, что они появляются после занятий спорта, стресса, употребления алкоголя или после приема горячей пищи или напитков.

Что делать и возможно ли избавиться от розацеа

Как только вы заметили у себя перечисленные симптомы — пересмотрите и сбалансируйте свой рацион питания.

— Это то, что вы можете сделать для себя в домашних условиях. Перейти на здоровый образ жизни и приобрести правильный уход за кожей лица. А еще — исключить из рациона острые и кислые блюда, шоколад, алкогольные напитки и копченые продукты, — советует Ирина Бирченко.

А еще косметолог советует не умываться горячей водой, убрать косметические средства, которые содержат в составе любые спирты. Надо избегать пилингов, скрабов, походов в солярий, массажей как аппаратных, так и ручных.

Розацеа является хроническим заболеванием, поэтому полностью вылечить его невозможно. Требуется серьезное дерматологическое лечение.

Поэтому косметологи не советуют заниматься самолечением. Лучше всего сразу обратиться к специалисту, пройти диагностику и своевременно начать лечение.

Иногда врачи назначают общий и биохимический анализ крови, проверяют функцию печени. Коррекция проблем в организме дает хороший эффект. В общем, эффективное лечение возможно с помощью правильно подобранной космоцефтики, медикаментозного лечения или же с помощью аппаратной косметологии. Все зависит от тяжести течения и состояния вашей кожи.