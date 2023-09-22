За статистикою, на це захворювання страждають до 10% усіх пацієнтів дерматологів, причому жінки – втричі частіше. Йдеться про розацею – хронічне запальне захворювання шкіри. Її підступність у тому, що вона різко “вистрілює” після 30 років і її легко сплутати з іншими шкірними проблемами.

Факти ICTV розпитали косметологиню Ірину Бирченко про причини виникнення та лікування розацеа.

Що таке розацеа та симптоми

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Рожеві вугрі – так іноді називають розацею. Це хвороба шкіри, що проявляє себе почервонінням, появою висипу. Утім, розацея не є інфекційним захворюванням, тому заразитися нею через фізичний контакт неможливо.

– Найчастіше захворювання виникає через зміни стінок поверхневих судин та факторів, які впливають саме на них. Зазвичай на розацею страждають люди віком від 25 до 50 років зі світлою шкірою, – пояснює Ірина Бирченко.

Часто розацею плутають з куперозом, хоча це дві різних хвороби шкіри, які пов’язані лише розширенням судин.

Різницею між цими захворюваннями є також поверхня шкіри. При куперозі вона гладка з судинною сіточкою. А при розацеї – подразнена, іноді з ущільненням.

Серед основних симптомів – рожеві вугрі на обличчі, почервоніння і сльозоточивість очей та червоні плями на шкірі.

Що провокує цю хворобу

Розацеа — не шкірне, а системне захворювання. Воно не може з’явитися через те, що ви купили невдалий крем або перебрали з ультрафіолетом.

Однією з основних причин розвитку є мікроскопічний кліщ демодекс, який є у сальних залозах волосяних фолікулів. Він здатний провокувати хворобу демодекоз, яка у свою чергу призводить до початку розацеа.

Серед причин — також генетична схильність та ендокринні зміни. Також до розацеа призводять хвороби травного тракту, споживання шкідливих продуктів, зловживання алкогольними напоями та зміна імунного статусу.

– Більшість пацієнтів – люди молодого віку. Розацеа починається з почервоніння в ділянці щік, носу, потім ми бачимо розширення судин на цих зонах. Через деякий час пацієнт відчуває свербіж і печіння. Відтак зʼявляються гнійнички або ущільнення, – розповідає косметологиня.

Почервоніння можуть зникати через деякий час. Часто пацієнти відмічають, що вони з’являються після занять спорту, стресу, вживання алкоголю або прийому гарячої їжі чи напоїв.

Що робити та чи можливо позбутися розацеа

Якщо ви помітили у себе перераховані симптоми – перегляньте і збалансуйте свій раціон харчування.

– Це те, що ви можете зробити для себе у домашніх умовах. Перейти на здоровий спосіб життя і придбати правильний догляд за шкірою обличчя. А ще – прибрати з раціону гострі і кислі страви, шоколад, алкогольні напої та копчені продукти, – радить Ірина Бирченко.

А ще косметологиня радить не вмиватися гарячою водою, прибрати косметичні засоби, які містять будь-які спирти. Треба уникати пілінгів, скрабів, походів у солярій, масажів як апаратних, так і ручних..

Розацеа є хронічним захворюванням, тому повністю вилікувати його неможливо. Потрібне серйозне дерматологічне лікування.

Тому косметологи не радять займатися самолікуванням. Найкраще— одразу звернутися до спеціаліста, пройти діагностику і своєчасно почати лікування.

Іноді лікарі призначають загальний та біохімічний аналіз крові, перевіряють функцію печінки. Корекція проблем в організмі дає хороший ефект. Загалом ефективне лікування можливе за допомогою правильно підібраної космоцефтики, медикаментозного лікування або ж апаратної косметології. Все залежить від тяжкості перебігу і стану вашої шкіри.