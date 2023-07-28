Для того, щоб мати красиву шкіру обличчя без висипань, важливо за нею правильно доглядати. Адже інколи незнання деталей може нашкодити й призвести до висипань, появи акне. Косметологиня Ірина Бірченко розповіла Фактам ICTV про п’ять найбільш поширених помилок і про те, як позбутися прищів на обличчі.

– Працюю косметологом понад 15 років, і коли йдеться про підліткові акне, часто батьки таких дітей кажуть: “Нічого страшного, пройде з віком!”. Звісно пройде, але коли та як? З якими наслідками для шкіри? – каже лікарка.

Адже саме для підлітків акне є дійсно великою проблемою, яку батькам не треба ігнорувати, тому що висипи впливають на їх настрій, самооцінку, відчуття себе в соціумі, і це значно ускладнює їм життя.

На акне страждають майже 80% підлітків, але також не менше третини жінок віком за 35 років. Причин виникнення цієї проблеми безліч – від банального стресу до проблем зі шлунково-кишковим трактом. У підлітків це ще й перехідний вік, тому що на появу прищів впливає рівень гормонів.

Відтак, важливо не лише слідкувати за гігієною, а й правильно харчуватись. Бо саме в цьому віці виробляється велика кількість жиру сальними залозами і збільшується рівень закупорки пор.

5 поширених помилок у догляді за шкірою, які можуть спричинити виникнення прищів.

1. Щоденний догляд. Одна з найпоширеніших причин, що призводить до появи висипань, і не лише у підлітків – це ігнорування очищення шкіри зранку та ввечері.

– Очищати шкіру потрібно двічі на день, тобто вранці і ввечері. Вранці ми таким чином очищаємо обличчя від шкірного сала, яке виділяється вночі. А увечері змиваємо пил, макіяж і так далі. Все, що накопичилося за день, – каже Ірина.

Якщо цього не робити, то це сприятливе середовище для розмноження бактерій. Та тут потрібно розуміти не тільки те, як і скільки ви вмиваєтеся, а і яким косметичним продуктом користуєтеся.

Також варто враховувати, що нічого не можна видавлювати самостійно на своєму обличчі. Адже це не тільки не сприятиме одужанню шкіри, а й може призвести до підключення вторинних інфекцій.

– Коли ви тиснете на прищ, то заносите у пори більше бактерій, включно з тими, які є на ваших руках. Це також збільшує ризик інфекції чи рубців. Тож, якщо ви не хочете отримати плями від акне – не намагайтеся видавити прищик і замаскувати це шаром тонального крему. Інакше жодна косметика від прищів не допоможе усунути наслідки, – попереджає косметологиня.

2. Не витирайте обличчя загальним рушником

Рушник накопичує бактерії та мікроби, якщо його не прати кожного дня. Тому краще не протирати обличчя звичайним рушником, щоб не призвести до висипань.

– Як альтернатива можуть бути звичайні паперові одноразові рушники. А можна й просто залишити обличчя мокрим, щоб волога випарувалась самостійно, – радить Ірина.

3. Їжа.

Причиною появи висипів часто бувають смаколики, які містять цукор, барвники. А також снеки, тому що у них багато штучних ароматизаторів та консервантів.

– Обмежте себе у споживанні оброблених вуглеводів на зразок білого хліба чи випічки. Також уникайте газованих напоїв. Натомість більше їже фруктів, овочів, цільнозернових та здорових джерел білків. Уважно слідкуйте за тим, що споживаєте, – радить косметологиня.

4. Стрес

Ряд досліджень показав зв’язок між стресом та прищами.

– Так, ми часто бачимо спалахи висипів перед важливими датами, змаганнями, екзаменами, заліками. А особливо зараз, під час війни. Кожен з нас піддається регулярному стресу. Через гормони стресу підвищується сальність шкіри, а це саме те середовище, яке сприятливе для появи акне, – розповідає Ірина Бирченко.

Тому варто спробувати якщо не позбуватися стресу, то хоча б зменшити його вплив на організм. У цьому добре допомагають заняття спортом, дихальні вправи та медитація.

5. Декоративна косметика

Досить часто декоративна косметика забиває і розширює пори, провокуючи нові запалення і навіть підшкірні висипи.

– Шкіра, яка має акне – це не здорова шкіра, а значить, не можна покривати її тонуючими та матуючими декоративними засобами. Тому що такі засоби містять в своєму складі речовини, які не є лікувальними і, потрапляючи на пошкоджену шкіру, подразнюють її ще більше. Тому кількість висипів на обличчі тільки зростатиме, – пояснює косметологиня.

Загалом, якщо у вас чи у вашої дитини зʼявились акне – не замайтеся самолікуванням. Краще зверніться до спеціаліста. Саме його поради допоможуть пом’якшити протікання висипів і лікування акне.

Фото: згенеровано ШІ