Літо. Спека. Піт струмує скронями. Увечері подивишся в дзеркало – вся шкіра в прищах. Якась хвороба трапилася? Бігти до лікаря? А дієтологи радять просто зазирнути в холодильник і в кухонну шафку.

Розпалена на спеці шкіра особливо чутлива до будь-яких подразників, і навіть кілька неправильних продуктів можуть спровокувати появу висипу або акне.

Адже за високої температури повітря та підвищеної вологості мікроби швидше розмножуються.

Саме тому в спекотну пору року лікарі радять відмовитися від низки продуктів, щоб знизити ймовірність виникнення дерматологічних проблем.

Приберіть із раціону рафіновані вуглеводи – макарони, білий хліб, різні солодощі. Велика кількість цукру призводить до гормонального дисбалансу, а той своєю чергою провокує прищі.

У спеку такі процеси відбуваються блискавично.

Молоко також може стати причиною появи вугрів. Велика кількість сироваткового білка виступає свого роду тригером.

Якщо ж висип і прищі все ж з’явилися, окрім змін у раціоні, слід виконати ще два правила.

Перше. Уникайте прямого сонячного світла. Сонце тільки посилить проблему. Під впливом ультрафіолету шкіра стає товщою, протоки сальних залоз подовжуються. У підсумку вони активніше забиваються.

Крім того, влітку збільшується потовиділення, а на вологу шкіру осідає більше пилу і бруду, які можуть викликати запалення.

Тому друге – менше торкайтеся руками обличчя, частіше протирайте шкіру міцелярною водою або тоніком.

Джерело: Eat This, Not That!