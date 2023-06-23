Лето. Жара. Пот струится по лицу. Вечером посмотришь в зеркало — вся кожа в прыщах. Какая-то болезнь приключилась? Бежать к врачу? А диетологи советуют просто заглянуть в холодильник и в кухонный шкафчик.

Разгоряченная на жаре кожа особенно чувствительна к любым раздражителям и даже несколько неправильных продуктов могут спровоцировать появление сыпи или акне.

Ведь при высокой температуре воздуха и повышенной влажности микробы быстрее размножаются.

Именно поэтому в жаркое время года врачи советуют отказаться от ряда продуктов, чтобы снизить вероятность возникновения дерматологических проблем.

Уберите из рациона рафинированные углеводы — макароны, белый хлеб, различные сладости. Большое количество сахара приводит к гормональному дисбалансу, а тот в свою очередь провоцирует появление прыщей.

В жару такие процессы происходят молниеносно.

Молоко также может стать причиной появления угрей. Большое количество сывороточного белка выступает своего рода триггером.

Если же сыпь и прыщики все же появилась, кроме изменений в рационе, следует выполнить еще два правила.

Первое. Избегайте прямого солнечного света. Солнце только усугубит проблему. Под воздействием ультрафиолета кожа становится толще, протоки сальных желез удлиняются. В итоге они активнее забиваются.

Кроме того, летом увеличивается потоотделение, а на влажную кожу оседает больше пыли и грязи, которые могут в итоге вызывать воспаления.

И потому второе — меньше прикасайтесь руками к лицу, чаще протирайте кожу мицеллярной водой или тоником.

Источник: Eat This, Not That!

Источник: Eat This, Not That!