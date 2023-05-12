Акне, або, як його називають у народі, прищі – поширена проблема серед населення. Зазвичай ці неприємні висипання зʼявляються на обличчі, спині, руках та грудях.

Поширена думка, що прищі на обличчі – підліткова проблема, проте це не зовсім так. Багато дорослих людей страждають від висипання на обличчі, що спричиняє дискомфорт та має не надто естетичний вигляд.

Сучасні косметологи навчилися боротися з акне з допомогою різноманітних процедур та правильного косметичного догляду, проте серед людей досі популярні народні способи боротьби з прищами.

Один з таких – маска для обличчя з харчовою содою. Факти ICTV дізнавалися, чи дійсно харчова сода може вилікувати прищі, що про такі маски думає лікар, а також підготували кілька народних рецептів.

Маска проти прищів з харчовою содою – народні рецепти

В мережі можна знайти безліч інформації про те, що звичайна харчова сода – хороший компонент для масок проти прищів.

Секрет ефективності ховається в хімічних компонентах продукту, завдяки яким сода володіє очисними властивостями. Вона відмінно підходить для усунення забруднень на шкірі, запускає процеси омолодження і регенерації та усуває прищі, вугрі та чорні цятки.

Крім цього, за відгуками, сода володіє антисептичною, дезінфекційною, протизапальною та пом’якшувальною дією.

Серед народних рецептів доволі популярною є маска з харчовою содою та борошном. За відгуками, вона допомагає усунути прищі на обличчі. Для приготування вам знадобиться:

борошно – 2 ст.л;

сода – 1 ч. л;

тепла вода – кілька крапель.

Приготування:

У сухій мисці змішайте борошно та соду.

Додають трохи теплої води та розмішайте масу. У вас має вийти консистенція густої сметани.

Нанесіть маску на чисте обличчя та залиште на 7-9 хв.

Потім змийте маску теплою водою.

А щоб позбутися чорних цяток, дівчата використовують маску з соди, активованого вугілля та яєчного білка:

У мисці збийте в густу піну яєчний білок.

Подрібніть 2 таблетки активованого вугілля та додайте до білка.

Тепер додайте 1 ч. л. соди.

Ретельно перемішайте маску та нанесіть на обличчя. Тримати засіб потрібно не більше 6 хв.

По закінченню часу змийте маску прохолодною водою.

Також є маска з харчовою содою та вівсяними пластівцями. Вам знадобиться:

сода – 1 ч. л;

вівсяні пластівці – 2-3 ст.л;

тепла вода – кілька ложок.

Спершу необхідно подрібнити пластівці у блендері, у вас має вийти вівсяний порошок. Потім змішайте його з содою та додайте кілька ложок теплої води.

Перемішайте масу, вона має нагадувати консистенцію каші. Готову маску нанесіть на проблемні ділянки шкіри та залиште на 10-15 хв.

Зверніть увагу, що сода – доволі агресивна речовина. Тому її не можна використовувати людям з підвищеною чутливістю, лущенням шкіри, а також при наявності ранок чи пошкоджень.

Індивідуальна непереносність продукту теж є протипоказанням. Тому перед тим, як наносити подібні маски на обличчя, переконайтесь, що сода не викличе проблем.

Для цього нанесіть порошок на руку і протримайте 20-30 хв. Якщо шкіра не почервоніла і не почала свербіти, ви можете використовувати маску.

Чи можна застосовувати маски з харчовою содою обличчя – думка лікаря

Лікар-дерматовенеролог Тетяна Пасєка зазначає, що маски з харчовою содою не допоможуть позбутися прищів!

– Відверто, це не допоможе. Може дати тимчасовий ефект, але я завжди наполягаю – усі харчові продукти ми маємо використовувати лише для приготування їжі, а не мастити їх на обличчя, – каже лікар.

Пасєка додає, що у 21 столітті є безліч ефективних та безпечних засобів, які допоможуть покращити стан шкіри та позбутися прищів. Тому лікар не радить застосовувати народні рецепти та мастити соду на шкіру!

– Такі маски можуть спровокувати контактний чи атопічний дерматит. Тому це не просто не ефективно, а й може бути небезпечно! – додає дерматовенеролог.

Лікар радить тим, хто хоче позбутися акне звертатися до професійного косметолога чи дерматолога. Адже лише професіонал зможе підібрати ідеальний догляд та ефективні маски, які допоможуть прибрати усі шкірні дефекти.