Акне, или, как его называют в народе, прыщи – распространенная проблема среди населения. Обычно эти неприятные высыпания появляются на лице, спине, руках и груди.

Распространено мнение, что прыщи на лице – подростковая проблема, однако это не совсем так. Многие взрослые люди страдают от высыпания на лице, вызывающего дискомфорт и имеющего не слишком эстетичный вид.

Современные косметологи научились бороться с акне с помощью разнообразных процедур и правильного косметического ухода, однако среди людей до сих пор популярны народные способы борьбы с прыщами.

Один из них — маска для лица с пищевой содой. Факты ICTV узнавали, действительно ли пищевая сода может вылечить прыщи, что о таких масках думает врач, а также подготовили несколько народных рецептов.

Маска против прыщей с пищевой содой — народные рецепты

В сети можно найти множество информации о том, что обычная пищевая сода – хороший компонент для масок против прыщей.

Секрет эффективности скрывается в химических компонентах продукта, благодаря которым сода обладает очищающими свойствами. Она отлично подходит для устранения загрязнений на коже, запускает процессы омоложения и регенерации и устраняет прыщи, угри и черные точки.

Кроме этого, по отзывам, сода обладает антисептическим, дезинфекционным, противовоспалительным и смягчающим действием.

Среди народных рецептов довольно популярна маска с пищевой содой и мукой. По отзывам, она помогает устранить прыщи на лице. Для приготовления вам понадобится:

мука — 2 ст. л;

сода — 1 ч. л;

теплая вода — несколько капель.

Приготовление:

В сухой миске смешайте муку и пищевую соду.

Добавляют немного теплой воды и размешайте массу. У вас должна получиться консистенция густой сметаны.

Нанесите маску на чистое лицо и оставьте на 7-9 мин.

Затем смойте маску теплой водой.

А чтобы избавиться от черных точек, девушки используют маску из соды, активированного угля и яичного белка:

В миске взбейте в густую пену яичный белок. Измельчите 2 таблетки активированного угля и добавьте к белку. Теперь добавьте 1 ч. л. соды. Тщательно перемешайте маску и нанесите на лицо. Держать средство нужно не более 6 мин. По истечению времени смойте маску прохладной водой.

Также есть маска с пищевой содой и овсяными хлопьями. Вам понадобится:

сода — 1 ч. л;

овсяные хлопья — 2-3 ст. л;

теплая вода — несколько ложек.

Сначала необходимо измельчить хлопья в блендере, у вас должен получиться овсяный порошок. Затем смешайте его с пищевой содой и добавьте несколько столовых ложек теплой воды.

Перемешайте массу, она должна напоминать консистенцию каши. Готовую маску нанесите на проблемные участки кожи и оставьте на 10-15 мин.

Обратите внимание, что сода — довольно агрессивное вещество. Поэтому ее нельзя использовать людям с повышенной чувствительностью, шелушением кожи, а также при наличии ранок или повреждений.

Индивидуальная непереносимость продукта тоже является противопоказанием. Поэтому перед тем, как наносить подобные маски на лицо, убедитесь, что сода не вызовет проблем.

Для этого нанесите порошок на руку и продержите 20-30 мин. Если кожа не покраснела и не начала чесаться, можно использовать маску.

Можно ли применять маски с пищевой содой лица — мнение врача

Врач-дерматовенеролог Татьяна Пасека отмечает, что маски с пищевой содой не помогут избавиться от прыщей!

— Откровенно, это не поможет. Может дать временный эффект, но я всегда настаиваю — все пищевые продукты мы должны использовать только для приготовления пищи, а не мазать их на лицо, — говорит врач.

Пасека добавляет, что в 21 веке существует множество эффективных и безопасных средств, которые помогут улучшить состояние кожи и избавиться от прыщей. Поэтому врач не советует применять народные рецепты и мазать соду на кожу!

— Такие маски могут спровоцировать контактный или атопический дерматит. Поэтому это не просто не эффективно, но и может быть опасно! — добавляет дерматовенеролог.

Врач советует тем, кто хочет избавиться от акне обращаться к профессиональному косметологу или дерматологу. Ведь только профессионал сможет подобрать идеальный уход и эффективные маски, которые помогут убрать все кожные дефекты.