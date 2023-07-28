Для того, чтобы иметь красивую кожу лица без высыпаний, важно за ней правильно ухаживать. Ведь иногда незнание деталей может навредить и привести к высыпаниям, появлению акне. Косметолог Ирина Бырченко рассказала Фактам ICTV о пяти наиболее распространенных ошибках и о том, как избавиться от прыщей на лице.

— Работаю косметологом более 15 лет и, когда идет речь о подростковых акне, часто родители таких детей говорят: “Ничего страшного, пройдет с возрастом!”. Конечно пройдет, но когда и как? С какими последствиями для кожи? — говорит врач.

Ведь именно для подростков акне является действительно большой проблемой, которую родителям не надо игнорировать, потому что сыпь влияет на их настроение, самооценку, ощущение себя в социуме, и это значительно усложняет им жизнь.

Акне страдают почти 80% подростков, но также не менее трети женщин в возрасте за 35 лет. Причин возникновения этой проблемы множество — от банального стресса до проблем с желудочно-кишечным трактом. У подростков это еще и переходный возраст, потому что на появление прыщей влияет уровень гормонов.

Следовательно, важно не только следить за гигиеной, но и правильно питаться. Ведь именно в этом возрасте вырабатывается большое количество жира сальными железами и увеличивается уровень закупорки пор.

5 распространенных ошибок в уходе за кожей, которые могут привести к возникновению прыщей.

1. Ежедневный уход. Одна из самых распространенных причин, которая приводит к появлению высыпаний, и не только у подростков — это игнорирование очищения кожи утром и вечером.

— Очищать кожу нужно дважды в день, то есть утром и вечером. Утром мы таким образом очищаем лицо от кожного сала, которое выделяется ночью. А вечером смываем пыль, макияж и так далее. Все, что накопилось за день, — говорит Ирина.

Если этого не делать, то это благоприятная среда для размножения бактерий. Но здесь нужно понимать не только то, как и сколько вы умываетесь, а и каким косметическим продуктом пользуетесь.

Также стоит учитывать, что ничего нельзя выдавливать самостоятельно на своем лице. Ведь это не только не будет способствовать выздоровлению кожи, но и может привести к подключению вторичных инфекций.

— Когда вы давите на прыщ, то заносите в поры больше бактерий, включая те, которые есть на ваших руках. Это также увеличивает риск инфекции или рубцов. Поэтому, если вы не хотите получить пятна от акне — не пытайтесь выдавить прыщик и замаскировать это слоем тонального крема. Иначе ни одна косметика от прыщей не поможет устранить последствия, — предупреждает косметолог.

2. Не вытирайте лицо общим полотенцем

Полотенце накапливает бактерии и микробы, если его не стирать каждый день. Поэтому лучше не протирать лицо обычным полотенцем, чтобы не привести к высыпаниям.

— В качестве альтернативы могут быть обычные бумажные одноразовые полотенца. А можно и просто оставить лицо мокрым, чтобы влага испарилась самостоятельно, — советует Ирина.

3. Еда

Причиной появления сыпи часто бывают вкусности, которые содержат сахар, красители. А также снеки, потому что в них много искусственных ароматизаторов и консервантов.

— Ограничьте себя в потреблении обработанных углеводов вроде белого хлеба или выпечки. Также избегайте газированных напитков. Вместо этого больше ешьте фруктов, овощей, цельнозерновых и здоровых источников белков. Внимательно следите за тем, что потребляете, — советует косметолог.

4. Стресс

Ряд исследований показал связь между стрессом и прыщами.

— Так, мы часто видим вспышки высыпаний перед важными датами, соревнованиями, экзаменами, зачетами. А особенно сейчас, во время войны. Каждый из нас подвергается регулярному стрессу, из-за гормонов стресса повышается сальность кожи, а это именно та среда, которая благоприятна для появления акне, — рассказывает Ирина Бирченко.

Поэтому стоит попробовать если не избавляться от стресса, то хотя бы уменьшить его влияние на организм. В этом хорошо помогают занятия спортом, дыхательные упражнения и медитация.

5. Декоративная косметика

Довольно часто декоративная косметика забивает и расширяет поры, провоцируя новые воспаления и даже подкожные высыпания.

— Кожа, которая имеет акне — это не здоровая кожа, а значит, нельзя покрывать ее тонирующими и матирующими декоративными средствами. Потому что такие средства содержат в своем составе вещества, которые не являются лечебными и, попадая на поврежденную кожу, раздражают ее еще больше. Поэтому количество высыпаний на лице будет только расти, — объясняет косметолог.

В общем, если у вас или у вашего ребенка появились акне — не занимайтесь самолечением. Лучше обратитесь к специалисту. Именно его советы помогут смягчить протекание высыпаний и лечение акне.

Фото: Сгенерировано ИИ