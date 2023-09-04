Лимфатическая система является важной частью нашего организма, играет ключевую роль в сохранении равновесия жидкостей и функционировании иммунной системы. Однако иногда она может выйти из ритма.

Что такое лимфостаз и как лечат застой лимфы, Фактам ICTV рассказывала сосудистый хирург-флеболог Лина Гриншпун.

Что такое застой лимфы

Лимфа — это бесцветная жидкость, которая циркулирует в лимфатических сосудах и отвечает за транспортировку питательных веществ, выведение токсинов и поддержание иммунной системы. Застой лимфы, известный также как лимфостаз, возникает, когда лимфатическая система не способна эффективно транспортировать лимфу, что приводит к ее накоплению в тканях.

— Это может произойти по разным причинам, таким как врожденные аномалии развития лимфатической системы, перенесенные инфекционные заболевания или травмы, последствия лучевой и химиотерапии, онкозаболевания, — объясняет Лина Гришпун.

Симптомы застоя лимфы

Симптомы застоя лимфы зависят от места ее накопления и объема. Это могут быть, например, отеки на определенных участках тела, таких как ноги, руки или живот. Ощущение тяжести и боли пораженных участков, нарушение состояния кожи, сниженный иммунный ответ, потому что организм становится уязвимым к инфекциям, ведь падает иммунитет.

Лечение

В случае подозрения на застой лимфы для точной диагностики и назначения соответствующей терапии важно обратиться к квалифицированному медицинскому специалисту, например, к сосудистому хирургу или флебологу.

— Лечение лимфостаза должно носить персонифицированный подход с учетом причины и стадии заболевания, — объясняет Лина Гриншпун.

Лечение достаточно длительное и требует максимального комплаенса, пациенту нужно выполнять все рекомендации.

По словам врача, важно также принимать профилактические меры. Прежде всего, это сбалансированная диета, нормализация веса, физическая активность и отказ от вредных привычек.

— Модификация образа жизни — фундамент, с которого нужно начать, — считает специалист.

Что помогает при лимфостазе

Лимфодренажный массаж. Специализированный массаж способствует стимуляции движения лимфы, помогая ей удаляться из накопившихся участков. Это основа лечения. Массаж должен назначать и выполнять врач-лимфолог, владеющий методикой.

Компрессионное бандажирование и компрессионное белье. Сначала выполняют поэтапное бандажирование (специальное бинтование) и применяют компрессионную одежду, которая помогает уменьшить отеки и облегчить движение лимфы.

Лечебная гимнастика улучшает движение лимфы и уменьшает застой.

Медикаментозная терапия направлена на улучшение кровообращения, укрепление стенок сосудов, уменьшение воспаления и болевого синдрома.

Нарушения в работе лимфатической системы могут влиять на качество жизни, поэтому своевременная диагностика и лечение чрезвычайно важны.