Лімфатична система є важливою частиною нашого організму, відіграє ключову роль у збереженні рівноваги рідин та функціонуванні імунної системи. Проте іноді вона може вийти з ритму.

Що таке лімфостаз та як лікують застій лімфи, Фактам ICTV розповіла судинний хірург-флеболог Ліна Гріншпун.

Що таке застій лімфи

Лімфа – це безбарвна рідина, яка циркулює у лімфатичних судинах та відповідає за транспортування поживних речовин, виведення токсинів та підтримання імунної системи. Застій лімфи, відомий також як лімфостаз, виникає, коли лімфатична система не здатна ефективно транспортувати лімфу, що призводить до її накопичення у тканинах.

– Це може статися через різні причини, такі як вроджені аномалії розвитку лімфатичної системи, перенесені інфекційні захворювання або травми, наслідки променевої та хіміотерапії, онкозахворювання, – пояснює Ліна Грішпун.

Симптоми

Симптоми застою лімфи залежать від її місця накопичення та об’єму. Це можуть бути, наприклад, набряки на певних ділянках тіла, таких як ноги, руки або живіт. Відчуття важкості та болю уражених ділянок, порушення стану шкіри, знижена імунна відповідь, тому що організм стає вразливим до інфекцій, адже падає імунітет.

Лікування

У випадку підозри на застій лімфи для точної діагностики та призначення відповідної терапії важливо звернутися до кваліфікованого медичного фахівця, наприклад, до судинного хірурга або флеболога.

– Лікування лімфостазу має носити персоніфікований підхід з урахуванням причини та стадії захворювання, – пояснює Ліна Гріншпун.

Лікування досить тривале і вимагає максимального комплаєнсу, пацієнту потрібно виконувати всі рекомендації.

За словами лікаря, важливо також вживати профілактичних заходів. Передусім, це збалансована дієта, нормалізація ваги, фізична активність та відмова від шкідливих звичок.

– Модифікація способу життя – фундамент, з якого потрібно почати, – вважає фахівець.

Що допомагає при лімфостазі

Лімфодренажний масаж. Спеціалізований масаж сприяє стимуляції руху лімфи, допомагаючи їй видалятися з накопичених ділянок. Це основа лікування. Масаж повинен призначати і виконувати лікар-лімфолог, який володіє методикою.

Компресійне бандажування та компресійна білизна. Спочатку виконують поетапне бандажування (спеціальне бинтування) та застосовують компресійний одяг, який допомагає зменшити набряки та полегшити рух лімфи.

Лікувальна гімнастика покращує рух лімфи та зменшує застій.

Медикаментозна терапія направлена на покращення кровообігу, зміцнення стінок судин, зменшення запалення та больового синдрому.

Порушення в роботі лімфатичної системи можуть впливати на якість життя, тому вчасна діагностика і лікування є надзвичайно важливими.