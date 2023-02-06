Фахівці американської клініки Майо розповіли, що провокує появу набряків, в чому полягає небезпека і як їх зняти.

Набряк – це пухлина, викликана занадто великою кількістю рідини, що накопичилася в тканинах організму. Набряки можуть виникнути в будь-якій частині тіла. Але найчастіше вони з’являються на ногах і ступнях.

За словами медиків, набряк можуть викликати ліки і вагітність. Це також може бути наслідком застійної серцевої недостатності, захворювання нирок, венозної недостатності або цирозу печінки.

Зараз дивляться Читайте також: Ознакою яких захворювань може бути посмикування повіки Часто зняти набряк допомагає носіння компресійного білизни і зменшення кількості солі в раціоні. Симптоми набряку: розтягнута або блискуча шкіра;

якщо натиснути на шкіру, ямка тримається протягом декількох секунд;

відчуття важкості в області шлунка;

в області шлунка; відчуття тяжкості в ногах. Записатися до лікаря слід, якщо при набряках присутні задишка, аритмія, біль у грудях. Це може бути ознакою накопичення рідини в легенях, що може бути небезпечним для життя і потребує швидкого лікування. Також по медичну допомогу слід звернутися, якщо після довгого сидіння, наприклад, під час тривалого перельоту, відчуваєте біль у ногах і набряки не проходять. Особливо тривожним симптомом є біль і набряк з одного боку. Це може бути ознакою тромбу глибоко у вені, також відомого як тромбоз глибоких вен. Причини легких випадків набряку: необхідність сидіти або залишатися в одному положенні занадто довго;

вживання занадто великої кількості солоної їжі;

передменструальний період;

вагітність. Якщо не лікувати набряк, він може викликати: проблеми з ходьбою;

розтягнутість шкір и , яка може свербіти;

, яка може свербіти; підвищений ризик зараження в набряклій області;

рубцювання між шарами тканини;

менший кровотік;

меншу здатність артерій, вен, суглобів і м’язів розтягуватися;

підвищений ризик шкірних виразок. Джерело: Clinic Mayo

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