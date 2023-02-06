Фахівці американської клініки Майо розповіли, що провокує появу набряків, в чому полягає небезпека і як їх зняти.
Набряк – це пухлина, викликана занадто великою кількістю рідини, що накопичилася в тканинах організму. Набряки можуть виникнути в будь-якій частині тіла. Але найчастіше вони з’являються на ногах і ступнях.
За словами медиків, набряк можуть викликати ліки і вагітність. Це також може бути наслідком застійної серцевої недостатності, захворювання нирок, венозної недостатності або цирозу печінки.
Часто зняти набряк допомагає носіння компресійного білизни і зменшення кількості солі в раціоні.
Симптоми набряку:
- розтягнута або блискуча шкіра;
- якщо натиснути на шкіру, ямка тримається протягом декількох секунд;
- відчуття важкості в області шлунка;
- відчуття тяжкості в ногах.
Записатися до лікаря слід, якщо при набряках присутні задишка, аритмія, біль у грудях. Це може бути ознакою накопичення рідини в легенях, що може бути небезпечним для життя і потребує швидкого лікування.
Також по медичну допомогу слід звернутися, якщо після довгого сидіння, наприклад, під час тривалого перельоту, відчуваєте біль у ногах і набряки не проходять.
Особливо тривожним симптомом є біль і набряк з одного боку. Це може бути ознакою тромбу глибоко у вені, також відомого як тромбоз глибоких вен.
Причини легких випадків набряку:
- необхідність сидіти або залишатися в одному положенні занадто довго;
- вживання занадто великої кількості солоної їжі;
- передменструальний період;
- вагітність.
Якщо не лікувати набряк, він може викликати:
- проблеми з ходьбою;
- розтягнутість шкіри, яка може свербіти;
- підвищений ризик зараження в набряклій області;
- рубцювання між шарами тканини;
- менший кровотік;
- меншу здатність артерій, вен, суглобів і м’язів розтягуватися;
- підвищений ризик шкірних виразок.
Джерело: Clinic Mayo