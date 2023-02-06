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Чому виникають набряки і як їх зняти

6 Лютого 2023, 09:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ноги набряк
Джерело: Pixabay

Фахівці американської клініки Майо розповіли, що провокує появу набряків, в чому полягає небезпека і як їх зняти.

Набряк – це пухлина, викликана занадто великою кількістю рідини, що накопичилася в тканинах організму. Набряки можуть виникнути в будь-якій частині тіла. Але найчастіше вони з’являються на ногах і ступнях.

За словами медиків, набряк можуть викликати ліки і вагітність. Це також може бути наслідком застійної серцевої недостатності, захворювання нирок, венозної недостатності або цирозу печінки.

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Часто зняти набряк допомагає носіння компресійного білизни і зменшення кількості солі в раціоні.

Симптоми набряку:

  • розтягнута або блискуча шкіра;
  • якщо натиснути на шкіру, ямка тримається протягом декількох секунд;
  • відчуття важкості в області шлунка;
  • відчуття тяжкості в ногах.

Записатися до лікаря слід, якщо при набряках присутні задишка, аритмія, біль у грудях. Це може бути ознакою накопичення рідини в легенях, що може бути небезпечним для життя і потребує швидкого лікування.

Також по медичну допомогу слід звернутися, якщо після довгого сидіння, наприклад, під час тривалого перельоту, відчуваєте біль у ногах і набряки не проходять.

Особливо тривожним симптомом є біль і набряк з одного боку. Це може бути ознакою тромбу глибоко у вені, також відомого як тромбоз глибоких вен.

Причини легких випадків набряку:

  • необхідність сидіти або залишатися в одному положенні занадто довго;
  • вживання занадто великої кількості солоної їжі;
  • передменструальний період;
  • вагітність.

Якщо не лікувати набряк, він може викликати:

  • проблеми з ходьбою;
  • розтягнутість шкіри, яка може свербіти;
  • підвищений ризик зараження в набряклій області;
  • рубцювання між шарами тканини;
  • менший кровотік;
  • меншу здатність артерій, вен, суглобів і м’язів розтягуватися;
  • підвищений ризик шкірних виразок.

Джерело: Clinic Mayo

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