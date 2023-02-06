Специалисты американской клиники Майо рассказали, что провоцирует появление отеков, в чем состоит опасность и как их снять.

Отек — это опухоль, вызванная слишком большим количеством жидкости, скопившейся в тканях организма. Отеки могут затронуть любую часть тела. Но чаще всего они появляются на ногах и ступнях.

По словам медиков, отек могут вызвать лекарства и беременность. Это также может быть результатом застойной сердечной недостаточности, заболевания почек, венозной недостаточности или цирроза печени.

Сейчас смотрят Читайте также: Упражнения для спины, которые смогут утолить боль – советы эксперта Часто снять отек помогает ношение компрессионного белья и уменьшение количества соли в рационе. Симптомы отека: растянутая или блестящая кожа;

если нажать на кожу, ямка держится в течение нескольких секунд;

ощущение увеличения в области желудка;

ощущение тяжести в ногах. Записаться на прием к врачу следует, если при отеках присутствуют одышка, аритмия, боль в груди. Это может быть признаком скопления жидкости в легких, что может быть опасно для жизни и требует быстрого лечения. Также за медицинской помощью следует обратиться, если после долгого сидения, например, во время длительного перелета, чувствуете боль в ногах и отеки не проходят. Особенно тревожным симптомом является боль и отек с одной стороны. Это может быть признаком тромба глубоко в вене, также известного как тромбоз глубоких вен. Причины легких случаев отека: необходимость сидеть или оставаться в одном положении слишком долго;

употребление слишком большого количества соленой пищи;

предменструальный период;

беременность. Если не лечить отек, он может вызвать: проблемы с ходьбой;

растянутость кожа, которая может чесаться;

повышенный риск инфекции в опухшей области;

рубцевание между слоями ткани;

меньший кровоток;

меньшую способность артерий, вен, суставов и мышц растягиваться;

повышенный риск кожных язв. Источник: Clinic Mayo

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