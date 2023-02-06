Специалисты американской клиники Майо рассказали, что провоцирует появление отеков, в чем состоит опасность и как их снять.
Отек — это опухоль, вызванная слишком большим количеством жидкости, скопившейся в тканях организма. Отеки могут затронуть любую часть тела. Но чаще всего они появляются на ногах и ступнях.
По словам медиков, отек могут вызвать лекарства и беременность. Это также может быть результатом застойной сердечной недостаточности, заболевания почек, венозной недостаточности или цирроза печени.
Часто снять отек помогает ношение компрессионного белья и уменьшение количества соли в рационе.
Симптомы отека:
- растянутая или блестящая кожа;
- если нажать на кожу, ямка держится в течение нескольких секунд;
- ощущение увеличения в области желудка;
- ощущение тяжести в ногах.
Записаться на прием к врачу следует, если при отеках присутствуют одышка, аритмия, боль в груди. Это может быть признаком скопления жидкости в легких, что может быть опасно для жизни и требует быстрого лечения.
Также за медицинской помощью следует обратиться, если после долгого сидения, например, во время длительного перелета, чувствуете боль в ногах и отеки не проходят.
Особенно тревожным симптомом является боль и отек с одной стороны. Это может быть признаком тромба глубоко в вене, также известного как тромбоз глубоких вен.
Причины легких случаев отека:
- необходимость сидеть или оставаться в одном положении слишком долго;
- употребление слишком большого количества соленой пищи;
- предменструальный период;
- беременность.
Если не лечить отек, он может вызвать:
- проблемы с ходьбой;
- растянутость кожа, которая может чесаться;
- повышенный риск инфекции в опухшей области;
- рубцевание между слоями ткани;
- меньший кровоток;
- меньшую способность артерий, вен, суставов и мышц растягиваться;
- повышенный риск кожных язв.
Источник: Clinic Mayo