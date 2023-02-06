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Почему возникают отеки и как их снять

6 февраля 2023, 09:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ноги набряк
Источник: Pixabay

Специалисты американской клиники Майо рассказали, что провоцирует появление отеков, в чем состоит опасность и как их снять.

Отек — это опухоль, вызванная слишком большим количеством жидкости, скопившейся в тканях организма. Отеки могут затронуть любую часть тела. Но чаще всего они появляются на ногах и ступнях.

По словам медиков, отек могут вызвать лекарства и беременность. Это также может быть результатом застойной сердечной недостаточности, заболевания почек, венозной недостаточности или цирроза печени.

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Часто снять отек помогает ношение компрессионного белья и уменьшение количества соли в рационе.

Симптомы отека:

  • растянутая или блестящая кожа;
  • если нажать на кожу, ямка держится в течение нескольких секунд;
  • ощущение увеличения в области желудка;
  • ощущение тяжести в ногах.

Записаться на прием к врачу следует, если при отеках присутствуют одышка, аритмия, боль в груди. Это может быть признаком скопления жидкости в легких, что может быть опасно для жизни и требует быстрого лечения.

Также за медицинской помощью следует обратиться, если после долгого сидения, например, во время длительного перелета, чувствуете боль в ногах и отеки не проходят.

Особенно тревожным симптомом является боль и отек с одной стороны. Это может быть признаком тромба глубоко в вене, также известного как тромбоз глубоких вен.

Причины легких случаев отека:

  • необходимость сидеть или оставаться в одном положении слишком долго;
  • употребление слишком большого количества соленой пищи;
  • предменструальный период;
  • беременность.

Если не лечить отек, он может вызвать:

  • проблемы с ходьбой;
  • растянутость кожа, которая может чесаться;
  • повышенный риск инфекции в опухшей области;
  • рубцевание между слоями ткани;
  • меньший кровоток;
  • меньшую способность артерий, вен, суставов и мышц растягиваться;
  • повышенный риск кожных язв.

Источник: Clinic Mayo

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