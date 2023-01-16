От болей в спине часто страдают почти все, независимо от пола и возраста. Для того, чтобы вас меньше беспокоили эти неприятные ощущения, нужно ежедневно делать упражнения для спины.

Регулярная практика позволит вам просыпаться по утрам без дискомфорта и придаст энергии и силы. Упражнения для спины, которые могут утолить боль – читайте в материале.

Почему возникает боль в спине

Часто спазмы возникают из-за нескольких факторов: малоподвижный образ жизни, неправильная осанка, неудобная поза во время сна, избыточный вес, стресс и т.д. А если боль еще не началась, нужно начинать заботиться о здоровье позвоночника уже сейчас. Для того, чтобы хорошо выполнять упражнения, лучше выполнять комплекс на полу, используя специальный спортивный коврик.

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Упражнения необходимо выполнять циклически, по 3-4 подхода. Занятие займет примерно 15-20 мин. А время выполнения каждого упражнения – примерно 30-40 сек. Завершать тренировку нужно растяжкой.

Реабилитолог и физический терапевт Богдан Жураковский разработал комплекс упражнений для того, чтобы спина всегда была здоровой.

Упражнение 1

Для первого упражнения необходимо свести вверх лопатки, а грудную клетку – вперед. На выдохе поднимайте плечи к ушам, тем самым напрягая трапециевидную мышцу.

После этого совершайте круговые обороты плечами вперед и назад.

Упражнение 2

Руки кладите на плечи. На выдохе на одной высоте сводите локти вместе. Важно, чтобы локти коснулись друг друга. Это упражнение нужно повторять по 10-15 раз.

Упражнение 3

Изменяйте положение рук. Одну руку сводите к затылку, а другую – опускайте к пояснице. Выполнять махи руками таким образом нужно тоже 10-15 раз.

Упражнение 4

Для того, чтобы выполнить это упражнение, необходимо взять коврик. Лягте на него головой вниз, она не должна касаться коврика. После этого приподнимайте голову с пола и на выдохе сведите лопатки локтями. Выдох должен быть на возведении локтей.

Упражнение 5

Лягте на коврик головой вниз. Смотрите лицом на коврик, а руки выпрямляйте перед собой. Поднимайте руки одна за другой и на выдохе делайте пружинящие подъемы вверх.

Упражнение 6

Снова возьмите коврик и лягте на него головой вниз. Поднимайте голову с пола и пружинными движениями поднимайте локти вверх, не отрывая руки от головы. Выдох – на подъеме.

Упражнение 7

Лягте на коврик таким образом, чтобы ваши глаза смотрели на него. Лежа на животе, вытяните руку вперед, а противоположную ногу – от себя.