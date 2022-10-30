Правильное утро – продуктивный день. А начинать его лучше с пробуждения тела и всех органов. Пригодится обычная утренняя гимнастика. Какие упражнения помогут и настроение улучшить и тело зарядить бодростью, Фактам ICTV советует тренер Татьяна Гончар.

Зарядка должна стать неотъемлемой частью нашей жизни. Мы выполняем ее ради бодрости с утра и эффективного и продуктивного дня. Зарядка важна прежде всего для наших мышц, суставов и костей.

— Я бы советовала каждое утро начинать со стакана обычной воды, это поможет нашему пищеварению, коже и вообще нашему самочувствию. Водный баланс – это основа нашего здоровья, поэтому выпиваем стакан воды и начинаем зарядку, – советует тренер.

Начать следует с разогрева мышц шеи и плавно переходить к мышцам спины, рук, таза, задней поверхности бедра и стоп.

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1. Первое упражнение – полуобороты и наклоны головой. Считаем до четырех: это полуоборот в одну сторону и в другую. Затем наклоны головы вперед и назад – также считаем до четырех.

Таких у нас три подхода. Между каждым – пять секунд перерыва. Если у вас закружилась голова или вы почувствовали дискомфорт, то это упражнение не выполняйте.

2. Переходим к плечам. Обороты плеч вперед и назад . Руки кладем на плечи и выполняем по четыре оборота вперед и назад, таких нужно 2-3 подхода, в зависимости от выделенного вами времени на зарядку. Паузы между подходами делать не нужно.

3. Начинаем работать с руками. Выполняем упражнение, которое я лично я называю “ветряной мельницей”. Обеими руками рисуем круг где-то 8-10 оборотов в одну сторону и в другую. Здесь лучше сделать 2-3 подхода, паузы между ними делать не нужно.

4. Приступаем к упражнению “ножницы”. На первый взгляд детское упражнение, но оно хорошо поможет размять руки и плечи и даже задействовать спину. Выполняем два подхода в среднем, считаем 8-10 перекрестков рук, по 5-10 секунд делаем паузу.

5. Делаем наклоны в стороны с вытянутой рукой, включаем тазовые мышцы и растягиваем мышцы спины. По четыре наклона в каждую сторону. Делаем два подхода, между ними пять секунд паузы.

6. Для тазовых мышц делаем обороты тазом, главное — выполнять упражнение не быстро. Считаем от одного до восьми – это оборот в правую сторону и наоборот. В этом упражнении пауза не требуется.

7. Переходим к нашим ногам, здесь мы должны максимально растянуть мышцы, поэтому я советую начинать с оборотов ногами. Сначала одной, потом другой, по четыре раза на каждую ногу. Выполняем два подхода, перерыв между подходами – 5 секунд.

8. Теперь руками тянемся вниз, таким образом мы должны почувствовать заднюю поверхность бедра. Потянулись вниз и пружиним четыре раза. Таких у нас 2-3 подхода, между ними 5 секунд перерыва.

9. Ну и чтобы хорошо завершить нашу зарядку, мы должны размять наши стопы, поэтому круговыми движениями разминаем их. По восемь оборотов на каждую ногу. Таких у нас два подхода.

Между упражнениями и подходами желательно делать паузу в 5-10 секунд, чтобы восстановить дыхание.

После зарядки важно снова выпить стакан воды. Не забывайте поддерживать водный баланс каждый день.

Выполняйте эти упражнения каждый день по 10-15 минут. Тогда хорошее настроение, свежесть лица и бодрость вам гарантированы.

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