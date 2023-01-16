Від болів у спині часто страждають ледь не всі, незалежно від статі та віку. Для того, щоб вас менше турбували ці неприємні відчуття, потрібно щодня робити вправи для спини. Регулярна практика дозволить вам прокидатися вранці без дискомфорту й додасть енергії та сили. Вправи для спини, які зможуть втамувати біль – читайте в матеріалі.

Чому виникає біль у спині

Часто спазми виникають через декілька факторів: малорухомий спосіб життя, неправильна постава, незручна поза під час сну, надмірна вага, стрес і т.д.

А якщо біль ще не почався, потрібно починати піклуватися про здоров’я хребта вже зараз. Для того, щоб добре виконувати вправи, краще виконувати комплекс на підлозі, використовуючи спеціальний спортивний килимок.

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Вправи необхідно виконувати циклічно, по 3-4 підходи. Заняття займе приблизно 15-20 хв. А час виконання кожної вправи – приблизно 30-40 сек. Завершувати тренування потрібно розтягуванням.

Реабілітолог та фізичний терапевт Богдан Жураківський розробив комплекс вправ для того, щоб спина завжди була здоровою.

Вправа 1

Для першої вправи необхідно звести вгору лопатки, а грудну клітку – вперед. На видиху піднімайте плечі до вух, тим самим напружуючи трапецієподібний м’яз.

Після цього робіть колові оберти плечима вперед і назад.

Вправа 2

Руки кладіть на плечі. На видиху на одній висоті зводьте лікті разом. Важливо, щоб лікті торкнулися один одного. Цю вправу потрібно повторювати по 10-15 разів.

Вправа 3

Змінюйте положення рук. Одну руку зводьте до потилиці, а іншу – опускайте до поперека. Виконувати махи руками таким чином потрібно теж 10-15 разів.

Вправа 4

Для того, щоб виконати цю вправу, необхідно взяти килимок. Ляжте на нього головою вниз, вона не повинна торкатися килимка. Після цього підводьте голову з підлоги і на видиху зводьте лопатки ліктями. Видих має бути на зведенні ліктів.

Вправа 5

Ляжте на килимок головою вниз. Дивіться обличчям на килимок, а руки випрямте перед собою. Піднімайте руки одна за одною і на видиху робіть пружинні підйоми вгору.

Вправа 6

Знову візьміть килимок та ляжте на нього головою вниз. Підводьте голову з підлоги і пружинними рухами підіймайте лікті вгору, не відриваючи руки від голови. Видих – на підйомі.

Вправа 7

Ляжте на килимок таким чином, щоб ваші очі дивилися на нього. Лежачи на животі, тягніть руку вперед, а протилежну ногу – від себе.