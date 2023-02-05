Фахівці очної лікарні Мурфілдс (Лондон) розповіли, що тривалі посмикування повіки можуть бути ознакою серйозних захворювань, якщо вони супроводжуються іншими симптомами.

Безперервні скорочення, які викликають незначні спазми повіки, як правило, нижньої, у більшості людей швидкоплинні, але деякі страждають від цього протягом декількох тижнів.

На думку офтальмологів, найчастіше це лише ознака того, що вам потрібен час, щоб розслабитися і зняти стрес.

Зараз дивляться Читайте також: Правила гігієни зору: як перехід від темряви до світла впливає на наші очі Але є кілька ознак, які можуть вимагати відвідування лікаря загальної практики. До них відносяться: посмикування, що тривають більше декількох днів;

посмикування в інших частинах тіла;

слабкість, опущення повіки або двоїння в очах. Якщо очі червоніють, повіки набрякають або з’являються інші симптоми, такі як запаморочення, це також може вимагати медичної допомоги. Люди, які страждають тільки від посмикування повік, частіше відчувають спорадичні спазми, викликані стресом. Однак деякі серйозні причини також пов’язані з посмикуванням повік, зокрема аутоімунні захворювання, рухові розлади та ракові пухлини. Ще однією можливою причиною посмикування є невелика подряпина рогівки на передній частині ока через травму. Основним симптомом є біль, але пацієнти також можуть відчувати почервоніння, чутливість до світла та нудоту. Іноді проблеми із зором може викликати пухлина в головному мозку, якщо порушені скронева частка, стовбур мозку або потилична частка. Посмикування повік – ще одна чітка ознака того, що може бути присутня пухлина мозку. Хоча деякі порушення зору можуть відбуватися поступово, будь-які раптові зміни слід негайно обговорити з лікарем, наполягають лондонські офтальмологи. Джерело: Express

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