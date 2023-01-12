Кандидат медичних наук, офтальмохірург Володимир Головкін в коментарі провідному українському інтернет-виданню розповів, як впливають на наш зір часті переходи від темряви до світла і навпаки і як уникнути негативних наслідків.

– Багатьом в дитинстві говорили, що читання при поганому освітленні псує очі і призводить до погіршення зору. Однак на сьогодні немає науково обґрунтованих даних, що цей фактор може викликати органічні зміни в оці, – зазначає фахівець.

За його словами, читання при недостатньому освітленні веде насамперед до дискомфорту. Вам буде просто незручно працювати, ви не прочитаєте щось дрібне або не розглянете важливі деталі.

Зараз дивляться

– Якщо ж вам комфортно читати при світлі свічки або ліхтарика і на допустимій відстані тримати книгу, чому б і ні, – каже офтальмолог.

За його словами, є низка хвороб, при яких порушується темнова адаптація, або механізм адаптації зору в сутінках. А саме:

глаукома;

захворювання сітківки;

вікові макулярні дегенерації;

вроджена абіотрофія сітківки.

Люди, у яких звужене поле зору при зазначених захворюваннях, відчувають себе дуже некомфортно. Вони банально не можуть закапати краплі, нічого не бачать – їхнє соціально-побутове життя стає дуже важким.

Фахівець зазначає, що у кожного показник комфорту читання свій: комусь вистачить світла від свічки, а комусь знадобиться лід-лампа на акумуляторах.

Для короткозорих і людей із захворюванням очей більш суворі правила – вони повинні обов’язково дотримуватися гігієни зору: читати при правильному відстані, хорошому освітленні і уникати різких переходів від світла до темряви і навпаки, рекомендує офтальмолог.