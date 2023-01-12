Кандидат медицинских наук, офтальмохирург Владимир Головкин в комментарии ведущему украинскому интернет-изданию рассказал, как влияют на наше зрение частые переходы от темноты к свету и наоборот и как избежать негативных последствий.

— Многим в детстве говорили, что чтение при плохом освещении портит глаза и приводит к ухудшению зрения. Однако на сегодняшний день нет научно обоснованных данных, что этот фактор может вызвать органические изменения в глазу, — отмечает специалист.

По его словам, чтение при недостаточном освещении ведет прежде всего к дискомфорту. Вам будет просто неудобно работать, вы не прочитаете что-то мелкое или не рассмотрите важные детали.

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— Если же вам комфортно читать при свете свечи или фонарика и на допустимом расстоянии держать книгу, почему бы и нет, — говорит офтальмолог.

По его словам, есть ряд болезней, при которых нарушается темновая адаптация, или механизм адаптации зрения в сумерках. А именно:

глаукома; заболевания сетчатки; возрастные макулярные дегенерации; врожденная абиотрофия сетчатки.

Люди, у которых сужено поле зрения при указанных заболеваниях, чувствуют себя очень некомфортно. Они банально не могут закапать капли, ничего не видят – их социально-бытовая жизнь становится очень трудной.

Специалист отмечает, что у каждого показатель комфорта чтения свой: кому-то хватит света от свечи, а кому-то понадобится лед-лампа на аккумуляторах.

Для близоруких и людей с заболеванием глаз более строгие правила – они должны обязательно соблюдать гигиену зрения: читать при правильном расстоянии, хорошем освещении и избегать резких переходов от света к темноте и наоборот, рекомендует офтальмолог.