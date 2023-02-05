Специалисты глазной больницы Мурфилдс (Лондон) рассказали, что длительные подергивания века могут быть признаком серьезных заболеваний, если они сопровождаются другими симптомами.

Непрерывные сокращения, которые вызывают незначительные спазмы века, как правило, нижнего, у большинства людей мимолетны, но некоторые страдают от этого в течение нескольких недель.

По словам офтальмологов, чаще всего это просто признак того, что вам нужно время, чтобы расслабиться и снять стресс.

Сейчас смотрят Читайте также: Медики рассказали, как сберечь зрение во время частых отключений света Но есть несколько признаков, которые могут потребовать посещения врача общей практики. К ним относятся: подергивания, длящиеся более нескольких дней;

подергивания в других частях тела;

слабость, опущение век или двоение в глазах. Если глаза кажутся красными, веки опухшими или появляются другие симптомы, такие как головокружение, это также может потребовать медицинской помощи. Люди, которые страдают только от подергивания глаз, чаще испытывают спорадические спазмы, вызванные стрессом. Однако с подергиванием век связаны и некоторые серьезные причины, включая аутоиммунные заболевания, двигательные расстройства и раковые опухоли. Другой возможной причиной подергивания является ссадина роговицы, которая представляет собой небольшую царапину на передней части глаза из-за травмы. Основным симптомом ссадин роговицы является боль, но пациенты могут также испытывать покраснение, чувствительность к свету и тошноту. Иногда проблемы со зрением может вызвать опухоль в головном мозге, если затронуты височная доля, ствол мозга или затылочная доля. Подергивание век — еще один явный признак того, что может присутствовать опухоль головного мозга. Хотя некоторые нарушения зрения могут происходить постепенно, любые внезапные перемены следует немедленно обсудить с врачом, настаивают лондонские офтальмологи. Источник: Express

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