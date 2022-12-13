Специалисты Национальной службы здравоохранения Украины рассказали, как сберечь зрение во время частых отключений света.

— Несмотря на частые отключения света украинцы продолжают работать, учиться, читать и активно проводить время, — отмечают медики.

Однако, по их словам, при плохом освещении наши глаза напрягаются, чтобы разглядеть текст или изображение и тому подобное, и быстро устают. В результате может ощущаться жжение или боль в глазах, а иногда даже и головная боль.

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Как уберечь глаза во время отключений света:

если вы работаете с компьютером, избегайте полной темноты. Света от одного монитора недостаточно для глаз. Позаботьтесь о правильном альтернативном освещении;

выбирайте лампы и фонари, освещающие комнату равномерным белым цветом. Это наиболее комфортный свет для глаз, поскольку имитирует дневное освещение. Позаботьтесь о том, чтобы свет равномерно заполнял комнату, а не был направлен лишь в одну точку;

ни в коем случае свет фонарей или лам не должен сильно светить в глаза. Это может негативно повлиять на зрение, вызвать дополнительную нагрузку, слезотечение;

по возможности замените свечи на фонари или аккумуляторные лампы, мерцание света может вызывать чувство дискомфорта и усталость глаз, а также негативно сказывается на нервной системе;

избегайте цветного освещения, в частности, синего (декоративных светильников, гирлянд и тому подобное). Такой свет неестественен и опасен для здоровья глаз;

если испытываете симптомы синдрома сухого глаза, пользуйтесь увлажняющими каплями;

каждый час делайте 5 мин. перерыва от гаджетов. В это время полезно выполнить упражнения для глаз (посмотреть вверх, вниз, в разные стороны) и чаще смотреть вдаль – это поможет вашим глазам расслабиться.

Если беспокоит зрение, обязательно обратитесь к своему семейному врачу. При необходимости он направит к офтальмологу, рекомендуют специалисты НСЗУ.