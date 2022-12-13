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Медики розповіли, як зберегти зір під час частих відключень світла

13 Грудня 2022, 10:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
очі
Джерело: Depositphotos

Фахівці Національної служби охорони здоров’я України розповіли, як зберегти зір під час частих відключень світла.

– Попри часті відключення світла українці продовжують працювати, вчитися, читати і активно проводити час, – зазначають медики.

Однак, за їхніми словами, при поганому освітленні наші очі напружуються, щоб розгледіти текст або зображення  і швидко втомлюються. В результаті може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль.

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Як уберегти очі під час відключень світла:

  • якщо ви працюєте за комп’ютером, уникайте повної темряви. Світла від одного монітора недостатньо для очей. Подбайте про правильне альтернативне освітлення;
  • вибирайте лампи та ліхтарі, які освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнював кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку;
  • у жодному разі світло ліхтарів або лам не повинно сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотечу;
  • за можливості замініть свічки на ліхтарі або акумуляторні лампи, мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту і втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі;
  • уникайте кольорового освітлення, зокрема, синього (декоративних світильників, гірлянд тощо). Таке світло неприродне і небезпечне для здоров’я очей;
  • якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями;
  • щогодини робіть п’ятихвилинні перерви від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, в різні боки) і частіше дивитися вдалину – це допоможе вашим очам розслабитися.

Якщо непокоїть зір, обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря. За необхідності він направить до офтальмолога, рекомендують фахівці НСЗУ.

Джерело
МОЗ
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