Фахівці Національної служби охорони здоров’я України розповіли, як зберегти зір під час частих відключень світла.

– Попри часті відключення світла українці продовжують працювати, вчитися, читати і активно проводити час, – зазначають медики.

Однак, за їхніми словами, при поганому освітленні наші очі напружуються, щоб розгледіти текст або зображення і швидко втомлюються. В результаті може відчуватися печіння або біль в очах, а іноді навіть і головний біль.

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Як уберегти очі під час відключень світла:

якщо ви працюєте за комп’ютером, уникайте повної темряви. Світла від одного монітора недостатньо для очей. Подбайте про правильне альтернативне освітлення;

вибирайте л ампи та ліхтарі, які освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнював кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку;

ампи та ліхтарі, які освітлюють кімнату рівномірним білим кольором. Це найбільш комфортне світло для очей, оскільки імітує денне освітлення. Подбайте про те, щоб світло рівномірно заповнював кімнату, а не було спрямоване лише в одну точку; у жодному разі світло ліхтарів або лам не повин но сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, сльозотеч у ;

сильно світити в очі. Це може негативно вплинути на зір, викликати додаткове навантаження, ; за можливості замініть свічки на ліхтарі або акумуляторні лампи, мерехтіння світла може викликати відчуття дискомфорту і втому очей, а також негативно позначається на нервовій системі;

уникайте кольорового освітлення, зокрема, синього (декоративних світильників, гірлянд тощо). Таке світло неприродне і небезпечн е для здоров’я очей;

для здоров’я очей; якщо відчуваєте симптоми синдрому сухого ока, користуйтеся зволожувальними краплями;

щогодини робіть п’ятихвилинні перерви від гаджетів. У цей час корисно виконати вправи для очей (подивитися вгору, вниз, в різні боки) і частіше дивитися вдалину – це допоможе вашим очам розслабитися.

Якщо непокоїть зір, обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря. За необхідності він направить до офтальмолога, рекомендують фахівці НСЗУ.