У прагненні бути здоровими люди інколи готові чіплятися за будь-яку соломинку та вірять навіть сумнівним порадам з інтернету. Зокрема, це стосується популярних вправ для очей. Чи справді вони можуть покращити зір, пояснив лікар-офтальмолог і учасник реаліті Пара на мільйон (Новий канал) Андрій Дзюба.

— Бачив нещодавно відео про вправи для очей, яке зібрало 7-8 млн переглядів, і хочу розвінчати всі міфи, показані в ньому, — зазначив він.

Андрій розібрав десять вправ і зазначив, що лише дві з них корисні для очей. А саме:

Кліпання очима протягом хвилини. Кліпаючи, ми створюємо додатковий захисний об’єм — слізну плівку. За текстурою вона досить складна — містить ліпідний, муциновий, водний шар. Тому це досить корисно для очей. Фокусування зору на різних відстанях. Протягом 10-15 секунд потрібно дивитися об’єкт, розташований близько від очей, а потім переводити погляд далеко, також на 10-15 секунд. Циліарне тіло з’єднане з кришталиком за допомогою тоненьких зв’язок, а кришталик — частина ока, яка фокусується. Якщо ми хочемо щось роздивитися на близькій відстані, циліарний м’яз скорочується, і кришталик стає більш опуклим. І навпаки, коли йдеться про далеку відстань. Тож ця вправа корисна, особливо тим людям, які починають гірше бачити зблизька.

Решту вправ на кшталт поворотів очима вправо та вліво та малювання геометричних фігур очними яблуками лікар вважає неефективними. Вони покращують кровопостачання м’язів ока, але ніяк не впливають на зір. Тим більше, ви і так щодня повертаєте очі в різні сторони.

Зараз дивляться

Не допоможе й заплющення та розслаблення очей. Фоторецептори, розміщені на сітківці, відпочинуть, але зір це ніяк не покращить. Немає ефекту також від вправи з натисканням на скроні, щоб збільшити відтік внутрішньоочної рідини. Тому що вона виробляється циліарним тілом, потім потрапляє в передню камеру і через трабекулярну сітку дренується.

Якщо хочете подбати про очі, витрачайте час не на сумнівні вправи, а на консультації лікаря та якісне харчування.

— Хороший зір напряму залежить від раціону, тому потрібно вживати максимально натуральні продукти з мінімальною термічною обробкою. Лише так ми зберігаємо велику кількість мікроелементів і вітамінів у цих продуктах, — зазначив офтальмолог.

Читайте також: Чому можуть пекти очі та в яких випадках слід звернутися до лікаря

Він підкреслив, що потрібно регулярно відвідувати офтальмолога. Якщо маєте якісь супутні захворювання – раз на півроку, якщо ні — раз на рік.