В стремлении быть здоровыми люди иногда готовы цепляться за любую соломинку и верят даже сомнительным советам из интернета. В частности это касается популярных упражнений для глаз. Действительно ли они могут улучшить зрение, объяснил врач-офтальмолог и участник реалити Пара на миллион Андрей Дзюба.

— Видел недавно видео об упражнениях для глаз, которое собрало 7-8 млн просмотров, и хочу развенчать все мифы, показанные в нем, — отметил он.

Андрей разобрал десять упражнений и отметил, что только два из них полезны для глаз. А именно:

Моргание глазами в течение минуты. Моргая, мы создаем дополнительный защитный слой – слезную пленку. По текстуре она достаточно сложна – содержит липидный, муциновый, водный слой. Потому это довольно полезно для глаз. Фокусировка зрения на разных расстояниях. В течение 10-15 секунд нужно смотреть объект, расположенный вблизи глаз, а затем переводить взгляд далеко, также на 10-15 секунд. Цилиарное тело соединено с хрусталиком с помощью тонких связок, а хрусталик — фокусирующаяся часть глаза. Если мы хотим что-то рассмотреть на близком расстоянии, цилиарная мышца сокращается, и хрусталик становится более выпуклым. И наоборот, когда речь идет о далеком расстоянии. Это упражнение полезно, особенно тем людям, которые начинают хуже видеть вблизи.

Остальные упражнения типа поворотов глазами вправо и влево и рисование геометрических фигур глазными яблоками врач считает неэффективными. Они улучшают кровоснабжение мышц глаза, но никак не влияют на зрение. Тем более, вы и так каждый день поворачиваете глаза в разные стороны.

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Не поможет и зажмуривание и расслабление глаз. Фоторецепторы, размещенные на сетчатке, отдохнут, но зрение это никак не улучшит. Нет эффекта от упражнения с нажатием на виски, чтобы увеличить отток внутриглазной жидкости. Потому что она производится цилиарным телом, затем попадает в переднюю камеру и через трабекулярную сетку дренируется.

Если хотите позаботиться о глазах, не тратьте время на сомнительные упражнения, а на консультации врача и качественное питание.

– Хорошее зрение напрямую зависит от рациона, поэтому нужно употреблять максимально натуральные продукты с минимальной термической обработкой. Только так мы сохраняем большое количество микроэлементов и витаминов в этих продуктах, — отметил офтальмолог.

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Он подчеркнул, что нужно регулярно посещать офтальмолога. Если у вас какие-то сопутствующие заболевания — раз в полгода, если нет — раз в год.