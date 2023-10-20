Ультразвуковое исследование может быть разного типа, одни не требуют особой подготовки, к другим врачи дают рекомендации относительно продуктов и напитков, которых следует избегать.

Поэтому Факты ICTV узнавали у семейного врача Ирины Микиты, можно ли есть перед УЗИ, что именно и когда.

Что такое УЗИ

УЗИ — это современный метод исследования органов и тканей благодаря использованию ультразвуковых волн. С помощью такой диагностики можно обнаружить косвенные признаки воспаления, новообразования, патологический процесс и подтвердить или спрогнозировать его развитие.

Сейчас смотрят

Благодаря УЗИ чаще всего определяют наличие камней в почках или желчном пузыре, узлы в щитовидной железе, проверяют суставы и тому подобное.

— Однако важно придерживаться рекомендаций специалиста, который проводит УЗИ. Это зависит от конкретного типа исследования и влияет на качество изображения и его результаты, — объясняет врач.

Исследования, которые не требуют специальной подготовки

УЗИ сердца;

УЗИ молочных желез;

УЗИ щитовидной железы;

УЗИ органов мошонки;

УЗИ суставов;

УЗИ мягких тканей;

УЗИ тимуса;

УЗИ периферийных лимфоузлов.

— Для других УЗИ есть определенные ограничения. Качественные снимки и профессиональное описание УЗИ помогут в установлении правильного диагноза и предоставлении дальнейших рекомендаций, — говорит врач.

УЗИ брюшной полости

Этот тип требует специальной подготовки, ведь процедура выполняется натощак. Последний раз можно поесть за 8-10 часов до УЗИ.

Что нельзя

За 1-2 дня следует избегать продуктов, которые могут вызвать вздутие и газообразование в желудке и кишечнике — черный хлеб, сладости, капусту, фрукты, алкоголь, молоко и газированные напитки.

Что можно

Накануне УЗИ и в день исследования можно выпить негазированную воду, а по назначению врача — средство для облегчения вздутия, которое позволяет избежать накопления воздуха в брюшной полости.

УЗИ печени

В этом случае также есть определенные ограничения, в течение последних восьми часов до УЗИ желательно воздержаться от еды, ведь УЗИ печени выполняют утром натощак.

Что нельзя

Жирную рыбу и мясо, капусту, бобовые, молоко, выпечку, сладости, алкоголь, крепкий кофе, чай, газировку.

Что можно

Если пациент страдает запором, желательно сделать очистительную клизму или выпить слабительное, которое порекомендует врач, направляющий на обследование.

— По УЗИ желудка, особенно у маленьких детей, когда есть подозрение на рефлюксную болезнь, то приходить стоит между кормлениями, на пустой желудок, но ближе ко времени следующего кормления, потому что УЗИ выполняется в два этапа: перед кормлением и во время него, — поясняет Ирина Микита.

УЗИ почек и мочевого пузыря

Что нельзя

За сутки до обследования стоит исключить из рациона такие продукты, как молоко, капуста, черный хлеб, бобовые, свежие овощи и фрукты, сладкие блюда, газированные напитки. Эти продукты провоцируют газообразование и затрудняют проведение УЗИ.

Что можно

Сорбенты, которые уменьшают газообразование, и негазированная вода (0, 5 л надо выпить за один час до процедуры). Это поможет обеспечить лучший контраст и изображение во время УЗИ.

УЗИ органов малого таза

Такой тип обследования позволяет выяснить состояние мужской предстательной железы и женских репродуктивных органов (яичники, шейка матки и фаллопиевы трубы).

Исследование проводят двумя методами.

Трансабдоминальное УЗИ предусматривает доступ датчиком через переднюю брюшную стенку. Если рекомендовано, до процедуры выпить 0,5 -1 л негазированной воды.

Процедура выполняется только при условии полного мочевого пузыря. Чаще всего его назначают детям, подросткам и пациенткам, которые не живут половой жизнью.

Трансвагинальное УЗИ выполняется без специальной подготовки, но перед ним пациентке нужно сходить в туалет, чтобы мочевой пузырь был пуст.

Наилучшие результаты можно получить с 5 до 10 дня менструального цикла (1-й день -это начало менструации).

Что нельзя

За сутки до УЗИ надо исключить молоко, капусту, черный хлеб, бобовые, свежие овощи и фрукты, сладкие блюда, газированные напитки.

Что можно

Препараты (если есть назначение врача), которые уменьшают газообразование, сок или негазированная вода (надо выпить 0,5 л за один час до процедуры).