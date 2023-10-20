Ультразвукове дослідження може бути різного типу, одні не потребують особливої підготовки, до інших лікарі надають рекомендації щодо продуктів та напоїв, яких варто уникати.

Тож Факти ICTV дізнавалися у сімейної лікарки Ірини Микити, чи можна їсти перед УЗД, що саме та коли.

Що таке УЗД

УЗД – це сучасний метод дослідження органів та тканин завдяки використанню ультразвукових хвиль. За допомогою такої діагностики можна виявити непрямі ознаки запалення, новоутворення, патологічний процес та підтвердити чи спрогнозувати його розвиток.

Зараз дивляться

Завдяки УЗД найчастіше визначають наявність каменів у нирках чи жовчному міхурі, вузли в щитоподібній залозі, перевіряють суглоби тощо.

– Проте важливо дотримуватися рекомендацій фахівця, який проводить УЗД. Це залежить від конкретного типу дослідження і впливає на якість зображення та його результати,- пояснює лікарка.

Дослідження, які не потребують спеціальної підготовки

УЗД серця;

УЗД молочних залоз;

УЗД щитовидної залози;

УЗД органів калитки;

УЗД суглобів;

УЗД м’яких тканин;

УЗД тимуса;

УЗД периферійних лімфовузлів.

– Для інших УЗД є певні обмеження. Якісні знімки та професійне описання допоможуть у встановленні правильного діагнозу та наданні подальших рекомендацій, – каже Ірина Микита.

УЗД черевної порожнини

Цей тип потребує спеціальної підготовки, адже процедура виконується натще. Останній раз можна поїсти за 8-10 годин до УЗД.

Що не можна їсти

За 1-2 дні варто уникати продуктів, які можуть спричинити здуття та газоутворення в шлунку та кишківнику – чорний хліб, солодощі, капусту, фрукти, алкоголь, молоко та газовані напої.

Що можна

Напередодні УЗД та в день дослідження можна випити негазовану воду, а за призначенням лікаря — засіб для полегшення здуття, який дозволяє уникнути накопичення повітря в черевній порожнині.

УЗД печінки

Тут також є певні обмеження. Протягом останніх восьми годин до УЗД бажано утриматися від їжі, адже дослідження печінки виконують вранці натще.

Що не можна

Жирну рибу і м’ясо, капусту, бобові, молоко, випічку, солодощі, алкоголь, міцну каву, чай, газовану воду.

Що можна

Якщо пацієнт страждає на закреп, бажано зробити очисну клізму або випити проносне, яке порекомендує лікар, який скеровує на обстеження.

– Щодо УЗД шлунка, особливо у маленьких діток, коли є підозра на рефлюксну хворобу, то приходити варто між годуваннями, на порожній шлунок, але ближче до часу наступного годування, тому що УЗД виконується у два етапи: перед годуванням і під час нього, – пояснює лікарка.

УЗД нирок та сечового міхура

Що не можна

За добу до обстеження варто прибрати з раціону такі продукти, як молоко, капуста, чорний хліб, бобові, свіжі овочі та фрукти, солодкі страви, газовані напої. Ці продукти провокують газоутворення та ускладнюють проведення УЗД.

Що можна

Сорбенти, які зменшують газоутворення, та негазована вода (0, 5 л треба випити за одну годину до процедури). Це допоможе забезпечити кращий контраст та зображення під час УЗД.

УЗД органів малого тазу

Такий тип обстеження дозволяє з’ясувати стан чоловічої передміхурової залози та жіночих репродуктивних органів (яєчники, шийка матки та фалопієві труби).

Дослідження проводять двома методами.

Трансабдомінальне УЗД передбачає доступ датчиком через передню черевну стінку. Найчастіше його призначають дітям, підліткам та пацієнткам, які не живуть статевим життям.

Трансвагінальне УЗД виконується без спеціальної підготовки, але перед ним пацієнтці потрібно сходити в туалет, щоб сечовий міхур був пустий.

Найкращі результати можна отримати з 5 до 10 дня менструального циклу (1-й день -це початок менструації);

Що не можна

За добу до УЗД треба не вживати молоко, капусту, чорний хліб, бобові, свіжі овочі і фрукти, солодкі страви, газовані напої.

Що можна

Препарати (якщо є призначення лікаря), які зменшують газоутворення, сік або негазована вода (треба випити 0,5 л за одну годину до процедури, адже вона виконується лише за умови повного сечового міхура).