Журнал Nature Biomedical Engineering опублікував роботу групи авторів, які запропонували нове, дійсно революційне технічне рішення для збільшення ефективності УЗД досліджень.

Диво-пластир, або, як його називають учені, ультразвуковий масив, здатен створювати серійне, тривимірне зображення тканин на глибині до чотирьох сантиметрів під поверхнею шкіри людини.

Матриця відповідає людській шкірі й акустично пов’язана з нею. Це дозволяє протягом тривалого часу – 48 годин – отримувати точні еластографічні зображення. Абсолютно коректні зображення, що підтвердили за допомогою магнітно-резонансної еластографії.

За допомогою цього пластиру можна виявити мікроструктурні пошкодження у м’язах задовго до появи болю. А також моніторити динамічний процес відновлення м’язових ушкоджень під час фізіотерапевтичних процедур.

Технологія може полегшити діагностику та лікування захворювань, що впливають на біомеханіку тканин. Приміром, таких, як рак, котрий зазвичай спричиняє затвердіння клітин.

Ця технологія дасть можливість оцінити, приміром, важкість фіброзу печінки. Лікарі зможуть точно відстежувати прогресування захворювання, а отже й визначати найбільш вдалий курс лікування.

Відстежуючи зміни жорсткості тканин, ця технологія може надати цінну інформацію про прогресування таких захворювань опорно-рухового апарату, як тендиніт, так званий тенісний лікоть, і синдром зап’ястного каналу. А значить лікарі розроблять точніші індивідуальні плани лікування для своїх пацієнтів.

І серцево-судинна система буде під контролем у пластиру-УЗД. Моніторинг ішемії міокарда покаже зміни в еластичності артеріальної стінки, значить можна вчасно вжити заходів, щоб запобігти подальшому пошкодженню.

Розробники вважають, що у майбутньому користувачі зможуть купувати пристрій в аптеках і використовувати для моніторингу свого здоров’я, виводячи інформацію на смартфони.

За допомогою пластиру їм вдасться виявити ранні ознаки захворювання чи інфекції, а також контролювати стан своїх м’язів під час реабілітації чи спортивних тренувань.

Джерело і фото: Nature Biomedical Engineering