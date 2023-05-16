Журнал Nature Biomedical Engineering опубликовал работу группы авторов, которые предложили новое, действительно революционное техническое решение для увеличения эффективности УЗИ-исследований.

Чудо-пластырь, или, как его называют ученые, ультразвуковой массив, способен создавать серийное, трехмерное изображение тканей на глубине до четырех сантиметров под поверхностью кожи человека.

Матрица соответствует человеческой коже и акустически связана с ней. Это позволяет в течение длительного времени — 48 часов — получать точные эластографические изображения. Абсолютно корректные изображения, что подтвердили с помощью магнитно-резонансной эластографии.

С помощью этого пластыря можно выявить микроструктурные повреждения в мышцах задолго до появления боли. И мониторить динамический процесс восстановления мышечных повреждений во время физиотерапевтических процедур.

Технология может облегчить диагностику и лечение заболеваний, влияющих на биомеханику тканей. К примеру, таких, как рак, который обычно вызывает затвердевание клеток.

Эта технология позволит оценить, например, тяжесть фиброза печени. Врачи смогут точно отслеживать прогрессирование заболевания, следовательно и определять наиболее подходящий курс лечения.

Отслеживая изменения жесткости тканей, эта технология предоставит ценную информацию о прогрессировании таких заболеваний опорно-двигательного аппарата, как тендинит, так называемый, теннисный локоть и синдром запястного канала. А значит, врачи разработают более точные индивидуальные планы лечения для своих пациентов.

И сердечно-сосудистая система будет под контролем у пластыря-УЗИ. Мониторинг ишемии миокарда покажет изменения в эластичности артериальной стенки, значит можно вовремя принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Разработчики считают, что в будущем пользователи будут приобретать устройство в аптеках и использовать для мониторинга своего здоровья, выводя информацию на смартфоны.

С помощью пластыря удастся выявить ранние признаки заболевания или инфекции, а также контролировать состояние своих мышц во время реабилитации или спортивных тренировок.

Источник и фото: Nature Biomedical Engineering