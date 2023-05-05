Команда ученых Института психологии академии наук Китая в ходе исследования выяснила, что занятия музыкой благотворно сказываются на когнитивных функциях мозга, в частности на памяти и внимании.

В ходе эксперимента ученые проанализировали когнитивные функции пожилых музыкантов и молодых людей, которые не занимались музыкой. Выяснилось, что длительное занятие музыкой способно не только замедлить, но даже остановить ухудшение когнитивных функций в старости.

По словам исследователей, это связано с тем, что у людей, которые регулярно занимаются музыкой, размер некоторых частей мозга может быть больше, чем у тех, кто не изучал ее. Также у них наблюдалась активация в лобно-теменных областях, которые отвечают за умение планировать и анализировать события.

— Даже если человек начинает изучать музыку в пожилом возрасте, это может оказать положительный эффект на мозг, — отмечают ученые.

Более ранние исследования также показывают, что музыка снижает уровень стресса и улучшает настроение, что также позитивно влияет на функциональность мозга.

Источник: Science