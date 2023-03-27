Наступает момент, когда многим из нас нужно заботиться о родителях или родственниках, страдающих деменцией. Это яркое напоминание об уязвимости нашего собственного мозга.

Информации о том, как защитить мозг, так много, что ее анализ может стать большой головоломкой. Сколько мы должны есть квашеной капусты? Нужно ли полностью отказаться от питья? Действительно ли эти игры для тренировки мозга что-то дают?

Что в этом рационально, а что ложно или лишнее, объясняют эксперты, занимающиеся изучением мозга.

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Тренируйтесь – и делайте это правильно

Профессор Питтсбургского университета, исследующего женский мозг, Ребекка Терстон занимается физическими упражнениями шесть дней в неделю. Ее режим структурирован и включает в себя сочетание кардиотренировок, силовых упражнений, йоги и онлайн-упражнений Hiit.

Профессор Виктор Хендерсон, невролог из Стэнфордского университета, сочетает аэробные и силовые упражнения от двух до четырех раз в неделю.

Врач Димити Понд указывает на исследование Даббо относительно пожилых людей, которое предполагает, что активное ежедневное садоводство сочетаемое с прогулками, особенно защищает от деменции.

Нейробиолог из Института мозга и психического здоровья Тревор Чонг использует домашние тренажеры по полчаса каждый вечер.

Сердце имеет значение

Большинство экспертов регулярно посещают врача общей практики, чтобы сохранить здоровье своего сердца.

Еда для размышлений

Большинство экспертов следят за тем, что они едят, но немногие догматически относятся к своим диетам.

Чонг пытается избегать слишком большого количества мяса или обработанной пищи, в то время как другие соблюдают средиземноморскую диету с морепродуктами, бобовыми, фруктами и овощами.

Употребление алкоголя, курение

Никто из экспертов не курит. Однако выпивка – это другая история: в общем, все продолжают употреблять в умеренных количествах алкоголь или если они не пьют, то это по причинам, не связанным со здоровьем мозга.

Между тем кто-то полностью отказался от кофеина, но больше для борьбы с мигренью, чем для здоровья мозга.

Сон – серьезный фактор

Получить семь-восемь часов качественного ночного сна – главное для всех экспертов. У Хендерсона, несмотря на потребление кофеина, нет проблем со сном: у него от природы это хорошо получается.

Не всем так везет. Терстон время от времени борется за сон. Когда наступает бессонница, она использует CBT-I – форму когнитивно-поведенческой терапии, направленной на бессонницу – как средство уснуть.

Тренировка мозга

Развивать разум так же важно, как и тело. Конечно, по специфике своих профессий у экспертов уже есть преимущество в этом. Все заслуживают того, что их мозг и социальная жизнь активны. Хендерсон до сих пор работает в университете – в очень социальном месте для работы – ему 70 лет.

Некоторые используют дополнительный подход вне академической среды. Хендерсон – заядлый читатель.

— Я предпочитаю это просмотру вечерних телешоу, — говорит он, — и рекламы добавок, которые не помогут.

Терстон практикует медитацию осознанности большинство дней в неделю, хотя длительность времени разная.

Для тех, у кого они есть, внуки – постоянный источник радости и вдохновения.

Дополнять или не дополнять

Многие, включая Хендерсона и Чонга, осуждают добавки как неэффективные. Чонг считает, что недостаточно доказательств их влияния на здоровье мозга.

Употребляющие добавки в большинстве своем соглашаются с витамином D, который принимают. Понд говорит, что она принимает витамин D для костей, а также добавки рыбьего жира для суставов, но никаких специальных добавок для здоровья мозга.

Так как же защитить свой мозг

Эти сообщения могут быть скучными, но их можно сформулировать так: просто будьте здоровы. Это не секретная волшебная таблетка, это не давнее таинственное лекарство. Это то, о чем врачи говорят все время для предотвращения высокого кровяного давления, диабета, рака или деменции.