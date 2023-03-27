Настає момент, коли багатьом із нас потрібно піклуватися про батьків або родичів, які страждають на деменцію. Це яскраве нагадування про вразливість нашого власного мозку.

Інформації ж про те, як захистити мозок, так багато, що її аналіз може стати неабиякою головоломкою. Скільки насправді ми повинні їсти квашеної капусти? Чи потрібно повністю відмовитися від пиття? Чи дійсно ці ігри для тренування мозку щось роблять?

Що з цього раціональне, а що хибне чи зайве, пояснюють експерти, які займаються вивченням мозку.

Зараз дивляться

Тренуйтеся – і робіть це правильно

Професорка Піттсбурзького університету, яка досліджує жіночий мозок, Ребекка Терстон займається фізичними вправами шість днів на тиждень. Її режим структурований і охоплює поєднання кардіотренувань, силових вправ, йоги та онлайн-вправ Hiit.

Професор Віктор Гендерсон, невролог зі Стенфордського університету, виконує поєднання аеробних і силових вправ від двох до чотирьох разів на тиждень.

Лікар Діміті Понд вказує на дослідження Даббо щодо людей похилого віку, яке припускає, що активне щоденне садівництво поєднане із прогулянками особливо захищає від деменції.

Нейробіолог з Інституту мозку та психічного здоров’я Тревор Чонг використовує домашні тренажери по півгодини щовечора.

Серце має значення

Більшість експертів регулярно відвідують лікаря загальної практики, щоб зберегти здоров’я свого серця.

Їжа для роздумів

Більшість експертів стежать за тим, що вони їдять, але мало хто догматично ставиться до своїх дієт.

Чонг намагається уникати занадто великої кількості м’яса або обробленої їжі, тоді як інші дотримуються середземноморської дієти, наповненої морепродуктами, бобовими, фруктами й овочами.

Вживання алкоголю, куріння

Ніхто з експертів не курить. Однак випивка – це інша історія: загалом, усі продовжують вживати в помірних кількостях алкоголь, або якщо вони не п’ють, то це з причин, не пов’язаних зі здоров’ям мозку.

Тим часом хтось повністю відмовився від кофеїну, але більше для боротьби з мігренню, ніж для здоров’я мозку.

Сон – серйозний фактор

Отримати сім-вісім годин якісного нічного сну – головне для всіх експертів. Гендерсон, попри споживання кофеїну, не має проблем зі сном: у нього від природи це добре виходить.

Не всім так щастить. Терстон час від часу бореться за сон. Коли настає безсоння, вона використовує CBT-I – форму когнітивно-поведінкової терапії, спрямованої на безсоння – як засіб заснути.

Тренування мозку

Розвивати розум так само важливо, як і тіло. Звісно, за специфікою своїх професій експерти вже мають перевагу в цьому. Усі заслуговують на те, що їхній мозок і соціальне життя активні. Гендерсон досі працює в університеті – дуже соціальному місці для роботи – йому 70 років.

Деякі використовують додатковий підхід поза академічним середовищем. Хендерсон — завзятий читач.

– Я віддаю перевагу цьому, ніж перегляду вечірніх телешоу, – каже він, – і рекламі добавок, які не допоможуть.

Терстон практикує медитацію усвідомленості більшість днів, хоча тривалість часу різна.

Для тих, у кого вони є, онуки – постійне джерело радості та натхнення.

Доповнювати чи не доповнювати

Багато хто, включаючи Гендерсона та Чонга, засуджують добавки як неефективні. Чонг вважає, що недостатньо доказів їхнього впливу на здоров’я мозку.

Ті, хто вживає добавки, здебільшого погоджуються з вітаміном D, який приймають. Понд каже, що вона приймає вітамін D для кісток, а також добавки риб’ячого жиру для суглобів, але жодних спеціальних добавок для здоров’я мозку.

То як захистити свій мозок

Ці повідомлення можуть бути нудними, але їх можна сформулювати так: просто будьте здорові. Це не секретна чарівна пігулка, це не давні таємничі ліки. Це те, про що лікарі говорять весь час для запобігання високому кров’яному тиску, діабету, раку чи деменції.