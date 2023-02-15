Китайські дослідники у 19-річного хлопця виявили хворобу Альцгеймера після того, як у нього почалися проблеми з навчанням, він часто втрачав речі, не пам’ятав, що їв, і йому довелося відмовитися від середньої школи.

– Дослідження хвороби Альцгеймера у молодих людей може стати одним із найскладніших наукових питань майбутнього, – вважають дослідники

Вони повідомили, що наймолодша людина з діагностованою хворобою Альцгеймера може перевернути загальноприйняте уявлення про те, що когнітивні порушення рідко виникають у молодих людей.

За даними дослідників з лікарні Xuanwu Столичного медичного університету в Пекіні, у 19-річного чоловіка діагностували ймовірну хворобу Альцгеймера після того, як його пам’ять поступово погіршувалася протягом двох років.

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Автори дослідження стверджують, що у пацієнта були характерні ознаки хвороби Альцгеймера, включаючи втрату пам’яті та атрофію гіпокампа, зменшення, яке є раннім маркером захворювання.

Вони виключили інші причини, які могли спричинити когнітивні порушення пацієнта, і дійшли висновку, що він відповідає діагностичним критеріям ймовірної хвороби Альцгеймера.

Їхнє дослідження було опубліковано в рецензованому журналі хвороби Альцгеймера 31 січня.

Дослідження змінило світове розуміння типового віку початку хвороби Альцгеймера та перевернуло традиційну думку про те, що хвороба Альцгеймера властива виключно людям похилого віку, написали автори у заяві 1 лютого.

– Дослідження запропонувало звернути увагу на ранній початок хвороби Альцгеймера, яка у молодих людей може стати одним із найскладніших наукових питань майбутнього, — сказали вони.

Хвороба Альцгеймера з раннім початком — це рідкісна форма деменції, яка вражає людей молодше 65 років. Вона становить від 5 до 10 відсотків усіх випадків хвороби Альцгеймера.

Майже всі пацієнти з хворобою Альцгеймера молодші за 30 років мають патологічні генні мутації, за словами авторів. На сьогоднішній день наймолодшою людиною, у якої діагностували хворобу Альцгеймера, був 21-річний хлопець з генною мутацією.

Але пацієнт-підліток з останнього дослідження відрізнявся від попередніх молодих пацієнтів, оскільки у 19-річного юнака, якому діагностували в Китаї, не було виявлено жодних відомих генетичних мутацій.

За два роки до консультації в лікарні у пацієнта почалися труднощі з концентрацією на навчанні в середній школі. Його ситуація погіршилася через рік, коли він почав страждати від очевидної втрати короткочасної пам’яті, згідно з дослідженням.

Він не міг згадати подій попереднього дня або місця, де зберігалися його речі, йому було важко читати, а його реакції були запізнілими.

Джерело: South China Morning Post