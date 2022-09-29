Експерти біотехнологічної американської компанії Biogen заявили про обнадійливі результати випробування на людях ліків проти Альцгеймера. Повідомляється, що це перший препарат, який досяг поставленої мети — зниження когнітивних функцій.

Згідно з попередніми результатами, оголошеними виробниками Biogen і Eisai, лікування леканемабом було протестовано в клінічних випробуваннях з участю майже 1 800 осіб і уповільнило зниження когнітивних функцій на 27% за 18 місяців.

Згідно з заявою Biogen і Eisai, нове лікування також уповільнює накопичення в мозку білка амілоїду, який утворює липкі бляшки і вбиває клітини мозку.

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Відзначається, що Biogen раніше вивела на ринок інші ліки від хвороби Альцгеймера під назвою Aduhelm, але виникли серйозні розбіжності з приводу доказів того, що воно працює. У підсумку це призвело до відставки трьох високопоставлених осіб в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Важливо мати на увазі, що результати випробувань застосовні тільки до людей з легкою формою хвороби Альцгеймера, і що у препарату були серйозні побічні ефекти, включаючи крововиливи в мозок, попередили експерти.