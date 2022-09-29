Эксперты биотехнологической американской компании Biogen заявили об обнадеживающих результатах испытания на людях лекарства против Альцгеймера. Сообщается, что это первый препарат, который достиг поставленной цели — снижения когнитивных функций.

Согласно предварительным результатам, объявленным производителями Biogen и Eisai, лечение леканемабом было протестировано в клинических испытаниях с участием почти 1 800 человек и замедлило снижение когнитивных функций на 27% за 18 месяцев.

Согласно заявлению Biogen и Eisai, новое лечение также замедляет накопление в мозге белка амилоида, который образует липкие бляшки и убивает клетки мозга.

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Отмечается, что Biogen ранее вывела на рынок другое лекарство от болезни Альцгеймера под названием Aduhelm, но возникли серьезные разногласия по поводу доказательств того, что оно работает. В итоге это привело к отставке трех высокопоставленных лиц в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Важно иметь в виду, что результаты испытаний применимы только к людям с легкой формой болезни Альцгеймера, и что у препарата были серьезные побочные эффекты, включая кровоизлияния в мозг, предупредили эксперты.