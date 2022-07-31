Профессиональные специалисты Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера в Великобритании выделили десять наиболее характерных признаков начала развития деменции.

Сообщается, что к 2025 году один миллион человек будет жить с деменцией — разрушительной болезнью, которая постепенно лишает человека его истинной личности. Однако вовремя начатое лечение может помочь замедлить его прогрессирование.

Одним из возможных признаков снижения когнитивных способностей является то, что человек чаще что-то забывает: время, даты, место, куда что-то положил.

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Люди, страдающие этим заболеванием, не могут подобрать правильных слов для предметов в доме, таких как “пульт от телевизора”.

Деменция также может сделать человека замкнутым и менее общительным, что приведет к изменениям поведения.

При потере умственных способностей может возникнуть больше проблем с принятием обоснованных и обдуманных решений.

Кроме того, может возникнуть трудность с пониманием того, что человек видит.

Десять признаков деменции:

з абывчивость;

незнание даты и времени;

н езнание названий привычных предметов;

з амкнут ость;

изменения в настроении и поведении;

т рудно сти с выполнением знакомы х задач;

р азмещение вещей в необычных местах;

т рудно сти с пониманием того, что человек видит;

п роблемы с принятием обоснованных и взвешенных решений;

р егулярн ая потеря внимания и концентраци и.

Как свести к минимуму риск развития деменции

Фактор риска развития деменции у человека может быть снижен. Например, вы можете сократить количество алкоголя, отказаться от курения и вести активный образ жизни.

Вы также можете свести к минимуму риск слабоумия, стимулируя свой ум и придерживаясь сбалансированной диеты.

Хотя вы можете предпринять шаги, чтобы свести к минимуму вероятность развития деменции, увы, это не гарантирует, что у вас не разовьется это состояние.

Источник: Express