Професійні фахівці товариства по боротьбі з хворобою Альцгеймера у Великій Британії виділили десять найбільш характерних ознак початку розвитку деменції.
Повідомляється, що до 2025 року один мільйон людей буде жити з деменцією — руйнівною хворобою, яка поступово позбавляє людину її справжньої особистості. Однак вчасно розпочате лікування може допомогти уповільнити її прогресування.
Одним з можливих ознак зниження когнітивних здібностей є те, що людина частіше щось забуває: час, дати, місце, куди щось поклала.
Люди, які страждають на це захворювання, не можуть підібрати правильних слів для предметів в будинку, таких як «пульт від телевізора».
Деменція також може зробити людину замкнутою і менш товариською, що призведе до змін поведінки.
При втраті розумових здібностей може виникнути більше проблем з прийняттям обґрунтованих і обдуманих рішень.
Крім того, може виникнути труднощі з розумінням того, що людина бачить.
Десять ознак деменції:
- забудькуватість;
- незнання дати і часу;
- незнання назв звичних предметів;
- замкнутість;
- зміни в настрої та поведінці;
- труднощі з виконанням знайомих завдань;
- розміщення речей в незвичайних місцях;
- труднощі з розумінням того, що людина бачить;
- проблеми з прийняттям обґрунтованих і зважених рішень;
- регулярна втрата уваги і концентрації.
Як звести до мінімуму ризик розвитку деменції
Фактор ризику розвитку деменції у людини може бути знижений. Наприклад, ви можете скоротити кількість алкоголю, відмовитися від куріння і вести активний спосіб життя.
Ви також можете звести до мінімуму ризик слабоумства, стимулюючи свій розум і дотримуючись збалансованої дієти.
Хоча ви можете вжити заходів, щоб звести до мінімуму ймовірність розвитку деменції, на жаль, це не гарантує, що у вас не розвинеться цей стан.
Джерело: Express