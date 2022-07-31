Професійні фахівці товариства по боротьбі з хворобою Альцгеймера у Великій Британії виділили десять найбільш характерних ознак початку розвитку деменції.

Повідомляється, що до 2025 року один мільйон людей буде жити з деменцією — руйнівною хворобою, яка поступово позбавляє людину її справжньої особистості. Однак вчасно розпочате лікування може допомогти уповільнити її прогресування.

Одним з можливих ознак зниження когнітивних здібностей є те, що людина частіше щось забуває: час, дати, місце, куди щось поклала.

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Люди, які страждають на це захворювання, не можуть підібрати правильних слів для предметів в будинку, таких як «пульт від телевізора».

Деменція також може зробити людину замкнутою і менш товариською, що призведе до змін поведінки.

При втраті розумових здібностей може виникнути більше проблем з прийняттям обґрунтованих і обдуманих рішень.

Крім того, може виникнути труднощі з розумінням того, що людина бачить.

Десять ознак деменції:

забудькуватість;

незнання дати і часу;

незнання назв звичних предметів;

замкнутість;

зміни в настрої та поведінці;

труднощі з виконанням знайомих завдань;

розміщення речей в незвичайних місцях;

труднощі з розумінням того, що людина бачить;

проблеми з прийняттям обґрунтованих і зважених рішень;

регулярна втрата уваги і концентрації.

Як звести до мінімуму ризик розвитку деменції

Фактор ризику розвитку деменції у людини може бути знижений. Наприклад, ви можете скоротити кількість алкоголю, відмовитися від куріння і вести активний спосіб життя.

Ви також можете звести до мінімуму ризик слабоумства, стимулюючи свій розум і дотримуючись збалансованої дієти.

Хоча ви можете вжити заходів, щоб звести до мінімуму ймовірність розвитку деменції, на жаль, це не гарантує, що у вас не розвинеться цей стан.

Джерело: Express