Згідно з новим дослідженням американських неврологів, фізичні вправи здатні значно полегшити перебіг хвороби Альцгеймера за рахунок зниження активації імунних клітин.

Ніхто не буде сперечатися з тим, що активний спосіб життя важливий і корисний для нас. Але поки залишалося неясним, як фізична активність покращує здоров’я мозку, особливо при хворобі Альцгеймера.

Мікроглія, резидентні імунні клітини мозку, активується для очищення мозку від сміття і сторонніх загарбників. Але занадто сильна активація може викликати запалення, пошкодити нейрони і порушити передачу сигналів в мозку. Фізичні вправи допомагають зменшити надмірну активацію.

Вчені вивчили взаємозв’язок між фізичною активністю та активацією мікроглії у 167 літніх людей по всьому спектру когнітивного старіння (у більшості не було деменції).

Учасники носили монітори активності 24 години на добу протягом десяти днів безпосередньо перед щорічними когнітивними іспитами.

Дослідники вимірювали активацію мікроглії та патологію хвороби Альцгеймера (БА) у посмертному аналізі тканини головного мозку.

З’ясувалося, що інтенсивна фізична активність була пов’язана з більш низькою активацією мікроглії, особливо в нижній скроневій звивині, області мозку, яка найбільше страждає від хвороби Альцгеймера.

Фізична активність також мала більш виражений вплив на запалення у осіб з важкою патологією БА.

У майбутніх дослідженнях буде вивчено, чи можуть втручання в області фізичної активності змінити активацію мікроглії у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.