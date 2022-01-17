Согласно новому исследованию американских неврологов, физические упражнения способны значительно облегчить течение болезни Альцгеймера за счет снижения активации иммунных клеток.

Никто не будет спорить с тем, что активный образ жизни важен и полезен для нас. Но пока оставалось неясным, как физическая активность улучшает здоровье мозга, особенно при болезни Альцгеймера.

Микроглия, резидентные иммунные клетки мозга, активируется для очистки мозга от мусора и инородных захватчиков. Но слишком сильная активация может вызвать воспаление, повредить нейроны и нарушить передачу сигналов в мозгу. Физические упражнения помогают уменьшить чрезмерную активацию.

Ученые изучили взаимосвязь между физической активностью и активацией микроглии у 167 пожилых людей по всему спектру когнитивного старения (у большинства не было деменции).

Участники носили мониторы активности 24 часа в сутки в течение десяти дней непосредственно перед ежегодными когнитивными экзаменами.

Исследователи измеряли активацию микроглии и патологию болезни Альцгеймера (БА) в посмертном анализе ткани головного мозга.

Выяснилось, что интенсивная физическая активность была связана с более низкой активацией микроглии, особенно в нижней височной извилине, области мозга, которая больше всего страдает от болезни Альцгеймера.

Физическая активность также оказывала более выраженное влияние на воспаление у лиц с тяжелой патологией БА.

В будущих исследованиях будет изучено, могут ли вмешательства в области физической активности изменить активацию микроглии у пациентов с болезнью Альцгеймера.