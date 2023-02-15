Китайские исследователи у 19-летнего парня обнаружили болезнь Альцгеймера после того, как у него начались проблемы с учебой, часто терял вещи, не помнил, что ел, и ему пришлось отказаться от средней школы.

– Исследование болезни Альцгеймера у молодых людей может стать одним из самых сложных научных вопросов будущего, – считают исследователи.

Они сообщили, что самый молодой человек с диагностированной болезнью Альцгеймера может перевернуть общепринятое представление о том, что когнитивные нарушения редко возникают у молодых людей.

По данным исследователей из больницы Xuanwu Столичного медицинского университета в Пекине, у 19-летнего мужчины диагностировали вероятную болезнь Альцгеймера после того, как его память постепенно ухудшалась в течение двух лет.

Сейчас смотрят

Авторы исследования утверждают, что у пациента были характерные признаки болезни Альцгеймера, включая потерю памяти и атрофию гиппокампа, уменьшение, которого является ранним маркером заболевания.

Они исключили другие причины, которые могли повлечь за собой когнитивные нарушения пациента, и пришли к выводу, что он соответствует диагностическим критериям вероятной болезни Альцгеймера.

Их исследование было опубликовано в рецензируемом журнале болезни Альцгеймера 31 января.

Исследование изменило мировое понимание типичного возраста начала болезни Альцгеймера и перевернуло традиционное мнение о том, что болезнь Альцгеймера свойственна исключительно пожилым людям, написали авторы в заявлении 1 февраля.

– Исследование предложило обратить внимание на раннее начало болезни Альцгеймера, которая у молодых людей может стать одним из самых сложных научных вопросов будущего, — сказали они.

Болезнь Альцгеймера с ранним началом – это редкая форма деменции, поражающая людей моложе 65 лет. Она составляет от пяти до 10 процентов всех случаев заболевания Альцгеймера.

Почти все пациенты с болезнью Альцгеймера младше 30 лет имеют патологические генные мутации, по словам авторов. На сегодняшний день самым молодым человеком, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера, был 21-летний парень с генной мутацией.

Но пациент-подросток из последнего исследования отличался от предыдущих молодых пациентов, поскольку у 19-летнего юноши, диагностированного в Китае, не было обнаружено никаких известных генетических мутаций.

За два года до консультации в больнице у пациента возникли трудности с концентрацией на обучении в средней школе. Его ситуация усугубилась через год, когда он начал страдать от очевидной потери кратковременной памяти, согласно исследованию.

Он не мог вспомнить события предыдущего дня или места, где хранились его вещи, ему было трудно читать, а его реакции были запоздалыми.

Источник: South China Morning Post