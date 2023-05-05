Команда вчених Інституту психології академії наук Китаю під час дослідження з’ясувала, що заняття музикою позитивно позначаються на когнітивних функціях мозку, зокрема на пам’яті й увазі.

Під час експерименту вчені проаналізували когнітивні функції літніх музикантів і молодих людей, які не займалися музикою. З’ясувалося, що тривале заняття музикою здатне не тільки сповільнити, а й навіть зупинити погіршення когнітивних функцій у старості.

За словами дослідників, це пов’язано з тим, що у людей, які регулярно займаються музикою, розмір деяких частин мозку може бути більшим, ніж у тих, хто не вивчав її. Також у них спостерігалася активація в лобно-тім’яних ділянках, які відповідають за вміння планувати й аналізувати події.

– Навіть якщо людина починає вивчати музику в літньому віці, це може мати позитивний ефект на мозок, – зазначають учені.

Більш ранні дослідження також показують, що музика знижує рівень стресу і покращує настрій, і це також позитивно впливає на функціональність мозку.

Джерело: Science