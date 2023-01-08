Ще один день народження, ще одне обертання довкола Сонця. Здавалося б, свято, подарунки. Радій.

Але, згідно зі звітом Королівського товариства громадської охорони здоров’я, ця подія викликає тривогу у 57% молодих людей, у яких розвинувся страх старіння, відомий як гераскофобія.

Посилаючись на різке погіршення здоров’я і самотність як неминучі симптоми старіння, міленіали особливо насторожено ставляться до часу.

Зараз дивляться

Троє з п’яти зізнаються, що роблять усе можливе, щоб боротися з психічними (62%) та фізичними ознаками старіння (60%) порівняно з половиною представників покоління X (вік 40–51 рік).

То що дивного в тому, що молоде покоління женеться за вічною молодістю?

– Гераскофобія походить від грецького слова tha geraso, що означає я постарів, – пояснює психолог Олена Туроні. – Страх старіти не новий і певною мірою природний, але тривога навколо цієї теми зростає.

Хтось із гераскофобією має наполегливі думки та занепокоєння про старіння, вплив старіння на зовнішність і, як правило, намагається уникати розмов про це.

Та є людина, яка не ухиляється від цієї теми, – це Tik Toker та захисник віку Кейт Бівіс.

Маючи понад 55 тис. передплатників, 50-річна Кейт виконує місію однієї жінки, щоб зламати тавро старіння.

– Суспільство завжди підживлювало наратив про те, що старіти – це щось страшне, – каже вона.

Кампанії краси радять нам, як боротися зі зморшками та старінням, ми не повинні ні сивіти, ні набирати вагу, ні виділятися – чого чоловікам, до речі, не радять.

Кейт бачить свою місію в тому, щоб допомогти жінкам почуватися впевненіше, не говорячи їм, щоб вони змінили себе, або як вони виглядають.

Люсі Шерідан, також відома як The Comparison Coach, каже, що легко відчути, що час вислизає, коли нам постійно нагадують про це за допомогою інструментів соціальних мереж, таких як Timehop та Instagram Archives.

– Це постійне нагадування про те, що роблять чим живуть, переживають і чого досягають інші люди. І ми починаємо оцінювати це, порівнювати із собою.

Такі функції, як Timehop або навіть прокручування на кілька місяців тому, можуть стимулювати різку самокритику, оскільки ми починаємо чітко усвідомлювати перебіг часу і те, як це проявляється у нашому зовнішньому вигляді та відчутті внутрішньої життєвої сили.

Сприйняття старіння виходить далеко за межі зовнішнього вигляду нашої шкіри, але поширюється на те, чого ми досягли, а чого ні, і на те, наскільки ми готові до цього у своєму житті.

Що ж робити, як прийняти той факт, що ми старіємо?

Є сім способів прийняти старіння