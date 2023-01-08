Еще один день рождения, еще один виток вокруг Солнца. Казалось бы, праздник, подарки. Радуйся.

Но, согласно отчету Королевского общества общественного здравоохранения, это событие вызывает тревогу у 57% молодых людей, у которых развился страх старения, известный как гераскофобия.

Ссылаясь на резкое ухудшение здоровья и одиночество как на неизбежные симптомы старения, миллениалы особенно настороженно относятся к течению времени.

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Трое из пяти признаются, что делают все возможное, чтобы бороться с психическими (62%) и физическими признаками старения (60%), по сравнению с половиной представителей поколения X (возраст 40–51 год).

Так что же удивительного в том, что молодое поколение гонится за вечной молодостью?

— Гераскофобия происходит от греческого слова tha geraso, что означает я состарюсь, — объясняет психолог Елена Турони. — Страх стареть не нов и в какой-то степени естественен, но тревога вокруг этой темы растет.

Кто-то с гераскофобией имеет настойчивые мысли и беспокойства о старении, влиянии старения на внешность и, как правило, старается избегать разговоров об этом.

Есть человек, который не уклоняется от этой темы, — это Tik Toker и защитник возраста Кейт Бивис.

Имея более 55 тыс. подписчиков, 50-летняя женщина выполняет миссию, чтобы сломать клеймо старения.

— Общество всегда подпитывало нарратив о том, что стареть — это что-то страшное, — говорит она.

Кампании красоты советуют нам, как бороться с морщинами и старением, мы не должны ни седеть, ни набирать вес, ни выделяться — чего мужчинам, кстати, не советуют.

Кейт видит свою миссию в том, чтобы помочь женщинам чувствовать себя более уверенно, не говоря им, чтобы они изменили себя, или как они выглядят.

Люси Шеридан, также известная как The Comparison Coach, говорит, что легко почувствовать, что время ускользает, когда нам постоянно напоминают об этом с помощью инструментов социальных сетей, таких как Timehop и Instagram Archives.

— Это постоянное напоминание о том, что делают, чем живут, переживают и чего достигают другие люди. И мы начинаем оценивать это, сравнивать с собой.

Такие функции, как Timehop или даже прокрутка на несколько месяцев назад, могут стимулировать резкую самокритику, поскольку мы начинаем четко осознавать течение времени и то, как это проявляется в нашем внешнем виде и ощущении внутренней жизненной силы.

Восприятие старения выходит далеко за рамки внешнего вида нашей кожи, но распространяется на то, какие вехи у нас есть и еще не достигнуты, и на то, насколько мы готовы к этому в своей жизни.

Что же делать, как принять тот факт, что мы стареем?

Есть семь способов принять старение