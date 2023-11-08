Асимметричность тела, нарушение осанки, малоподвижность спины, онемение рук и ног, головная боль — все это симптомы сколиоза, серьезной проблемы, которая остается актуальной для многих людей.
Ортопед-травматолог Андрей Алексеев рассказал Фактам ICTV, какие упражнения для спины можно делать при сколиозе в домашних условиях.
Что такое сколиоз
— Сколиоз — это деформация позвоночника во фронтальной плоскости с разворотом позвонков (торсия) вокруг своей вертикальной оси, — объясняет врач.
Обычно сколиоз проявляется еще в детстве во время активного роста, а также вследствие врожденных пороков позвонков и ребер, травм позвоночника или осложнений после различных заболеваний.
В чем коварство сколиоза? Прежде всего в том, что легкие формы болезни протекают почти бессимптомно. Если вовремя не обнаружить сколиоз, пациентов будет беспокоить хроническая боль в спине.
Тяжелые формы могут уменьшить объем грудной клетки, ограничить функции легких и брюшной полости, привести к деформации туловища и его укорочению и т. д. Кроме того, для женщин существует риск осложнений во время беременности и родов.
Что делать? Прежде всего надо обратиться к врачу, который проверит рефлексы, оценит состояние позвоночника, и учитывая степень и тип сколиоза, назначит специальную гимнастику, которая поможет укрепить мышцы спины, выровнять осанку, уменьшить ощущение скованности и боли в спине.
Упражнения должны быть подобраны индивидуально с учетом уровня физической активности и степени тяжести сколиоза. В большинстве случаев регулярное выполнение гимнастики в домашних условиях или под наблюдением врача-физиотерапевта или реабилитолога позволит остановить прогресс сколиоза.
— Все чудеса уменьшения боли связаны исключительно с натренированными мышцами спины, — добавляет Андрей Алексеев.
Какие упражнения для спины полезны при сколиозе
Гимнастика при сколиозе должна начинаться с разминки суставов.
- Сделайте 5-7 наклонов головой в каждую сторону.
- Поворачивайте голову вправо и влево по 6-8 раз в каждую сторону.
- Повращайте плечами (руки опущены вдоль тела) вперед и назад по 5-10 раз.
- Поднимите руки на уровень плеч и сделайте 5-10 перекрестных движений.
- Наклонитесь вперед и вытяните руки перед собой, затем коснитесь левой рукой правой ноги и наоборот, повторяя 5-10 раз.
- Положите руки на талию и сделайте 5-6 круговых движений тазом в каждую сторону.
- Поднимите перед собой ногу, согнутую в колене, сделайте движения бедром по 5-6 раз для каждой ноги.
- Поставьте ноги на ширине плеч и поочередно отводите ноги вправо-влево, 10 повторов.
- Опираясь на носок, вращайте ступню по 8-10 раз в каждую сторону.
Затем можно выполнять комплекс для спины на коврике для фитнеса. Каждое упражнение — 10-15 повторов.
- На животе — подъемы корпуса с прямыми руками на ногами.
- На спине — подъемы ног. Лечь на спину, руки вдоль тела. Поднимать ноги вверх на несколько сантиметров и удерживать их в этом размещении в течение нескольких секунд.
- На спине — подтягивание коленей к груди. Лечь на спину, руки вдоль тела. Подтягивать одновременно оба колена к груди, удерживая их руками. Задержаться на 10-15 секунд, затем расслабить мышцы и повторить.
- Баланс. Ноги на коленях, руки на полу, одновременно поднимать левую ногу и правую руку, затем правую ногу и левую руку.
- Планка. Руки и ноги под прямым углом к полу, втяните живот, напрягите мышцы и отталкивайтесь от пола, удерживая тело. Сохраняйте положение в течение 20-30 секунд, а затем расслабьтесь.